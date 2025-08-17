DFB-Pokal heute: Halle - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.08.2025 • 15:00 Uhr Der Hallesche FC empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 18:00 Uhr im Leuna-Chemie-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag (17.08.2025, 18:00 Uhr) empfängt der Hallesche FC den FC Augsburg zur 1. Runde des DFB-Pokals im Leuna-Chemie-Stadion. Es ist das erste Pflichtspiel-Aufeinandertreffen beider Klubs. Auf der Trainerbank der Gastgeber steht Mark Zimmermann, während Sandro Wagner seine Pflichtspiel-Premiere als FCA-Chefcoach feiert. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Tobias Reichel.

Halle - Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der HFC qualifizierte sich als Sieger des Landespokals Sachsen-Anhalt bereits zum 14. Mal für die erste Pokalrunde. Drei Mal gelang bisher der Sprung in Runde zwei – zuletzt 2016/17 gegen den 1. FC Kaiserslautern. In allen sechs bisherigen Duellen mit Bundesligisten kam jedoch das Aus, wobei die letzten beiden Partien (2019/20 gegen Wolfsburg und 2024/25 gegen St. Pauli) erst in der Verlängerung entschieden wurden. Cyrill Akono war beim 2:3 n. V. gegen St. Pauli an beiden Treffern direkt beteiligt und erzielte zudem fünf Tore auf dem Weg zum Landespokal-Triumph.

FC Augsburg: Wagners Debüt, Kapitäns-Fragezeichen und Vertragsnews

Augsburg überstand in vier der vergangenen fünf Spielzeiten die erste Runde, scheiterte jedoch 2023/24 überraschend mit 0:2 in Unterhaching. In der Vorsaison zog der FCA zum dritten Mal in seiner Historie ins Viertelfinale ein und traf dabei neunmal – Vereinsrekord in einem Pokaljahr ist die Saison 2009/10 (10 Tore). Für Wagners Team ist der Einsatz von Kapitän Jeffrey Gouweleeuw nach einem Handbruch fraglich. Eine positive Personalie vermeldete der Klub unter der Woche: Offensivtalent Aiman Dardari erhielt einen Profivertrag bis 2029.

Statistik spricht für den FCA, Halle setzt auf Heimvorteil

Der FC Augsburg gewann seine letzten fünf Premieren-Duelle gegen neue Gegner bei einem Torverhältnis von 24:5, darunter 4:1 bei Viktoria Berlin in der vergangenen Pokalsaison. Als Spieler traf Sandro Wagner im DFB-Pokal für fünf verschiedene Vereine, nur vier Akteuren gelang historisch Vergleichbares seit Bundesliga-Gründung. Samuel Essende war 2024/25 mit drei Treffern bester FCA-Pokalschütze, während Augsburg ligaweit die meisten Jokertore (4) erzielte. Halle gehört zu den wenigen Amateurklubs, denen in der Vorsaison zwei Treffer in Runde eins gelangen – ein Indiz dafür, dass das Offensivpotenzial im heimischen Stadion vorhanden ist.

Wird Hallescher FC gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird HFC gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: Hallescher FC gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hallescher FC gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1.

Möchten Sie auch andere DFB-Pokal-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

