DFB-Pokal heute: Homburg - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.08.2025 • 15:00 Uhr Der FC 08 Homburg empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 18:00 Uhr im Waldstadion von Homburg. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 17. August 2025, steigt um 18:00 Uhr im Homburger Waldstadion die erste offizielle Pokal-Begegnung überhaupt zwischen dem Regionalligisten FC 08 Homburg und Zweitligist Holstein Kiel. Geleitet wird das Erstrunden-Duell von Schiedsrichter Assad Nouhoum. Für beide Clubs markiert das Aufeinandertreffen ein weiteres Kapitel ihrer traditionsreichen Pokalhistorie, die jedoch bisher ohne direkten Vergleich auskam.

Homburg - Kiel LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

FCH-Trainer Roland Seitz steht nach sieben Jahren wieder an der Seitenlinie eines DFB-Pokalspiels. Sein letzter Einsatz datiert aus der Saison 2018/19, als er mit dem SV Elversberg knapp am VfL Wolfsburg scheiterte. Insgesamt gewann Seitz als Coach zwei seiner sieben Pokalduelle, nie ging es weiter als bis in Runde 2. Der Saarlandpokalsieger qualifizierte sich dank des 9:0-Endspiel-Kantersiegs gegen den FC Palatia Limbach und reist mit der Erinnerung an den 3:0-Erstrunden-Erfolg 2023/24 über den SV Darmstadt 98 an – den bislang einzigen Sieg in den letzten sechs Erstrunden-Anläufen.

Störche mit starker Bilanz gegen unterklassige Gegner

Holstein Kiel hat seit Bundesliga-Gründung sieben von acht Pokalpartien gegen Teams gewonnen, die mindestens zwei Ligen tiefer spielen. Einzig 2019/20 stolperten die Störche als Zweitligist beim SC Verl im Elfmeterschießen. Trainer Marcel Rapp schaffte es in seinen bisherigen vier Kieler Pokal-Saisons nie über Runde zwei hinaus, und auch als Aktiver blieb ihm ein Pokalsieg verwehrt. Den größten Vereins-Coup landeten die Norddeutschen mit dem Halbfinaleinzug 2020/21, nachdem bereits 1941 einmal die Vorschlussrunde erreicht worden war.

Statistische Besonderheiten vor dem Anpfiff im Waldstadion

Homburg eliminierte in der Pokalhistorie neunmal einen Zweitligisten und scheiterte nur viermal, zuletzt allerdings 2023/24 mit 1:4 an St. Pauli. Holstein Kiel erlebte seit 2019/20 sechs Verlängerungen in 14 Pokalpartien, fünf davon wurden im Elfmeterschießen entschieden. Nach dem 0:3 beim 1. FC Köln in Runde zwei der Vorsaison blieben die Störche auswärts erstmals seit langer Zeit ohne Tor; zwei torlose Auswärtsspiele in Folge gab es im Pokal für Kiel noch nie.

Wird FC 08 Homburg gegen Holstein Kiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird HBG gegen KIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: FC 08 Homburg gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC 08 Homburg gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1.

