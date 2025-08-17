DFB-Pokal heute: Lohne - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.08.2025 • 12:30 Uhr Blau-Weiß Lohne empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Heinz-Dettmer-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 17. August 2025, empfängt Blau-Weiß Lohne um 15:30 Uhr die SpVgg Greuther Fürth zur 1. Runde des DFB-Pokals im heimischen Heinz-Dettmer-Stadion. Es ist das erste Pflichtspiel-Duell beider Klubs überhaupt und zugleich das Premierenspiel der Niedersachsen gegen einen Zweitligisten. Für Schiedsrichter Felix Weller ist es der erste Einsatz mit Beteiligung der Lohner im Pokalwettbewerb.

{ "placeholderType": "MREC" }

Lohne - Fürth LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Cheftrainer Henning Rießelmann führt den Regionalligisten erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in den DFB-Pokal. Die Qualifikation gelang durch ein 4:2 im Finale des Niedersachsenpokals gegen den Drittligisten VfL Osnabrück. In der vergangenen Regionalliga-Saison belegte Lohne Rang neun. Neuzugang Luca Zander bringt 114 Zweitliga-Einsätze für den FC St. Pauli mit – darunter fünf Partien gegen Fürth, in denen er im April 2021 beim 2:1-Erfolg sogar ein Tor erzielte.

Greuther Fürth vor möglicher Bestmarke unter Coach Thomas Kleine

Bei den Franken steht Thomas Kleine an der Seitenlinie, Fürths Rekordspieler im DFB-Pokal (19 Einsätze). Nach zwei Auftaktsiegen in Folge kann das Kleeblatt erstmals seit dem Zeitraum zwischen 2009 und 2011 wieder dreimal nacheinander die 1. Runde überstehen. Verzichten muss Fürth allerdings noch auf Top-Torjäger Noel Futkeu, der die letzte Partie seiner Drei-Spiele-Sperre absitzt.

Zahlen und Trends: Fürther Stolpergefahr gegen Viertligisten

Seit der Jahrtausendwende traf Greuther Fürth achtmal im Pokal auf einen Viertligisten und schied dabei in zwei der vergangenen drei Vergleiche aus – 2021/22 gegen den FC Babelsberg sowie 2023/24 gegen den FC 08 Homburg. In der letzten Pokalsaison benötigte Fürth 22,5 Schüsse pro Tor; nur Bundesligist Union Berlin war im Teilnehmerfeld der 2. Runde weniger effizient. Blau-Weiß Lohne bestreitet dagegen erst sein zweites Pokalspiel nach dem 0:4 gegen den FC Augsburg 2022/23 und geht diesmal mit Heimvorteil in die Partie.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird Blau-Weiß Lohne gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird BWL gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: Blau-Weiß Lohne gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Blau-Weiß Lohne gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1.

Möchten Sie auch andere DFB-Pokal-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights im TV auf SPORT1