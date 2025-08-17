DFB-Pokal heute: Lok Leipzig - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.08.2025 • 13:32 Uhr Der 1. FC Lokomotive Leipzig empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Bruno-Plache-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 17. August 2025, empfängt der 1. FC Lokomotive Leipzig den FC Schalke 04 zur ersten Runde im DFB-Pokal (Anstoß 15:30 Uhr, Schiedsrichter: Max Burda). Es ist das erste Pflichtspielduell beider Klubs in ihrer heutigen Form. Historisch gab es lediglich zwei Pokalkreuzungen ihrer Vorgänger: 1937 gewann Leipzigs Vorgänger VfB Leipzig das Endspiel 2:1, 1995 behielt Schalke in Runde zwei mit 1:0 in Leipzig die Oberhand. Nun treffen beide Traditionsvereine erstmals im Bruno-Plache-Stadion aufeinander, das mit seiner engen Architektur für eine besondere Pokal-Atmosphäre bekannt ist.

Lok Leipzig - Schalke LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der Regionalligist aus Probstheida nimmt erst zum dritten Mal seit seiner Neugründung am DFB-Pokal teil und ist dabei noch ohne Erfolg: 2021/22 (0:3 gegen Eintracht Frankfurt) sowie 2023/24 (0:7 gegen Bayer Leverkusen) war in Runde eins Schluss – das 0:7 blieb zugleich die höchste Niederlage der vergangenen beiden Pokalspielzeiten. Trainer Almedin Civa baut auf eine kompakte Defensive, um diesen Negativtrend zu stoppen. Unterstützung erhält der 52-Jährige auch aus dem Vereinsumfeld: Ex-Lok-Coach und früherer Schalke-Profi Jochen Seitz, der 2003/04 28 Pflichtspiele für die Königsblauen bestritt, kennt den kommenden Gegner aus eigener Erfahrung.

Schalker Serien und Standards als Pokal-Trumpf

Schalke 04 reist mit einer imposanten Bilanz gegen unterklassige Gegner an: In 27 verschiedenen Pokalrunden war noch nie ein Viert- oder tieferklassiger Klub Endstation. Zudem haben die Königsblauen zehn Erstrundensiege in Serie gefeiert – nur vier Teams im Wettbewerb sind aktuell länger ohne Auftaktaus. In den vergangenen beiden Pokalsaisons fielen drei der sechs Schalker Treffer nach indirekten Freistößen; ligaweit traf im gleichen Zeitraum nur der 1. FC Kaiserslautern ebenso häufig auf diese Weise. Kenan Karaman erzielte zudem 2023/24 und 2024/25 jeweils Schalkes erstes Pokaltor der Saison – eine Serie, die bislang nur Klublegende Ebbe Sand (1999 bis 2004) länger vorweisen kann.

Muslics Cup-Vita und aktuelle Transfer-Schlagzeilen bei S04

Neu-Trainer Miron Muslic kann auf beachtliche Pokalerfahrungen verweisen: Mit Plymouth Argyle erreichte er 2023/24 als Zweitligist das FA-Cup-Achtelfinale und warf in Runde vier den damaligen Tabellenführer FC Liverpool (1:0) aus dem Wettbewerb. Rund um den Klub bestimmen aktuell Transfermeldungen das Bild: Sportvorstand Frank Baumann erhob öffentlich schwere Vorwürfe gegen die Queens Park Rangers, nachdem der zweimal verhandelte Wechsel von Stürmer Pape Meïssa Ba platzte. Positive Nachrichten liefert dagegen Ex-Schalker Malick Thiaw: Sein Wechsel von Milan zu Newcastle United spült dank einer Weiterverkaufsklausel einen sechsstelligen Betrag nach Gelsenkirchen. Für Muslic bleibt die Aufgabe, seine Mannschaft trotz der Nebengeräusche fokussiert in die Partie beim Viertligisten zu führen.

Wird 1. FC Lokomotive Leipzig gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: 1. FC Lokomotive Leipzig gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Lokomotive Leipzig gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1.