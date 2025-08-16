DFB-Pokal heute: Lotte - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 16.08.2025 • 17:00 Uhr Sportfreunde Lotte empfängt heute Sport-Club Freiburg. Der Anstoß ist um 18:00 Uhr im Stadion am Lotter Kreuz. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Zum Auftakt der neuen DFB-Pokal-Saison empfängt Viertligist Sportfreunde Lotte am heutigen Samstag (16.08.2025, 18:00 Uhr) den Bundesligisten SC Freiburg im Stadion am Lotter Kreuz.

Es ist das erste Pflichtspielduell beider Vereine überhaupt. Lotte qualifizierte sich als Finalist des Westfalenpokals, weil Pokalsieger Arminia Bielefeld bereits über die 3. Liga für den DFB-Pokal gemeldet war.

Lotte - Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Auf den Bänken stehen zwei Cheftrainer, die den Wettbewerb sowohl als Spieler als auch als Coach kennengelernt haben: Fabian Lübbers (SFL) und Julian Schuster (SCF) gaben in der vergangenen Saison jeweils ihr Debüt als verantwortliche Trainer im Pokal.

Der SC Freiburg hat seit dem Jahr 2000 24-mal die erste Runde überstanden – eine Quote, die in diesem Zeitraum nur der FC Bayern München toppen konnte. Einzig 2011/12 blieb den Breisgauern der Sprung in Runde zwei verwehrt (2:3 in Unterhaching).

Gegen unterklassige Viertligisten ist die Bilanz sogar makellos: 13 Siege in 13 Partien, zuletzt 2017/18 bei Germania Halberstadt (2:1). Die Sportfreunde Lotte stehen dagegen vor ihrer sechsten Pokalteilnahme, viermal war in Runde eins Schluss. Die Ausnahme bleibt die Saison 2016/17, als sich die Westfalen bis ins Viertelfinale katapultierten.

Lotte setzt auf Erfahrung von Marc Heider und Erinnerungen an 2016/17

Angreifer Marc Heider bringt 16 Pokalspiele mit – eines davon bereits gegen Freiburg. 2021/22 führte er den VfL Osnabrück als Kapitän zum 2:2 nach 90 Minuten, ehe sein Team im Elfmeterschießen 2:3 unterlag.

In Lotte erinnert man sich gerne an das Überraschungsjahr 2016/17, als Werder Bremen (2:1) und Bayer 04 Leverkusen (nach Elfmeterschießen) aus dem Wettbewerb geworfen wurden. Allerdings kassierten die Sportfreunde in der Vorsaison beim 0:5 ihre höchste Pokalniederlage und wollen diesmal vor heimischer Kulisse ein stabileres Bild abgeben.

Schuster baut auf breiten Kader und Grifos Torserie

Freiburgs Coach Julian Schuster wurde nach seiner starken Debütsaison (Platz fünf, Europa-League-Qualifikation) vom „kicker“ zum „Trainer des Jahres“ gewählt und investierte mit dem Verein rund 33 Millionen Euro in Neuzugänge – Vereinsrekord.

Der 40-Jährige betont, er lasse sich „nicht verrückt machen“ und setze auf gesunden Konkurrenzkampf, um den Abgang von Ritsu Doan im Kollektiv zu kompensieren. Sportlich kann er sich auf eine bemerkenswerte Serie verlassen: Der SC traf in jedem seiner letzten 16 Pokalspiele. Speziell Vincenzo Grifo ist in diesem Wettbewerb zuverlässig – sein nächster Treffer wäre sein zehnter für Freiburg, nur Nils Petersen (13) und Alexander Iashvili (12) liegen in der Klubhistorie noch davor. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Florian Lechner.

