DFB-Pokal heute: Lübeck - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 16.08.2025 • 20:15 Uhr Der VfB Lübeck empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 18:00 Uhr im Dietmar-Scholze-Stadion an der Lohmühle. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 16. August 2025, empfängt der VfB Lübeck um 18:00 Uhr den SV Darmstadt 98 zur Erstrundenpartie im DFB-Pokal. Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Klubs im deutschen Profifußball. Auf der Heimtrainerbank sitzt Jens Martens, während bei den Gästen Florian Kohfeldt sein DFB-Pokal-Debüt mit den „Lilien“ gibt. Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Leonidas Exuzidis.

Der Regionalligist qualifizierte sich durch den 2:1-Finalerfolg im Landespokal Schleswig-Holstein gegen den Kaltenkirchener TS für den Wettbewerb und tritt zum insgesamt 28. Mal im DFB-Pokal an. Größter Erfolg bleibt das Halbfinale der Saison 2003/04 unter Dieter Hecking. In den vergangenen sieben Erstrundenversuchen gelang dem VfB allerdings nur ein Sieg – 2022/23 mit 1:0 gegen Hansa Rostock. Immerhin: Lübeck gewann damit sein jüngstes Pokalduell gegen einen Zweitligisten und blieb dabei als einziges Mal in den letzten zehn Pokalspielen ohne Gegentor.

SV Darmstadt 98: Kohfeldts makellose Auftaktsbilanz trifft auf Lilien-Schwankungen

Florian Kohfeldt überstand bisher jede seiner drei Erstrundenpartien im Pokal – alle mit Werder Bremen – und will diese Serie nun mit Darmstadt fortführen. Der Bundesligist gewann fünf seiner vergangenen sieben Auftaktspiele, schied jedoch 2023/24 überraschend mit 0:3 beim Regionalligisten FC Homburg aus. In der vergangenen Saison erreichten die Lilien noch das Achtelfinale und schieden dort gegen Bremen aus (0:1). Auffällig: Darmstadt erzielte 2024/25 als einziges Team zwei Elfmetertore innerhalb der regulären Spielzeit und markierte vier seiner sechs Treffer nach Standardsituationen.

Klassentiefe Bilanz: Zweitligist gegen Regionalligist und Pokal-Geschichten

Als Zweitligist setzte sich Darmstadt in acht der letzten neun Pokalduelle gegen klassentiefere Gegner durch; einzige Ausnahme war das Elfmeterschießen gegen 1860 München in der Saison 2021/22. Lübeck wiederum schlug in der ersten Runde 2022/23 einen Zweitligisten (Hansa Rostock 1:0) – die jüngste positive Referenz des Regionalligisten gegen höherklassige Teams. Während Darmstadt in zwei der letzten vier Fälle gegen unterklassige Kontrahenten ausschied, blieb Lübeck in den letzten zehn Pokalbegegnungen lediglich einmal ohne Gegentreffer – ausgerechnet bei jenem Sieg gegen Rostock.

Wird VfB Lübeck gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird LUE gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: VfB Lübeck gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Lübeck gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1.

Möchten Sie auch andere DFB-Pokal-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

