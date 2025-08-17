DFB-Pokal heute: Meuselwitz - Karlsruhe LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Zum ersten Mal kreuzen der ZFC Meuselwitz und der Karlsruher SC heute (Sonntag, 17. August 2025, 15:30 Uhr) die Klingen – und das gleich im DFB-Pokal. Für die Thüringer ist es nach den Erstrundenauftritten 2010/11 gegen den 1. FC Köln (0:2) und 2011/12 gegen Hertha BSC (0:4) erst das dritte Pflichtspiel überhaupt auf Profiebene. Austragungsort ist erneut die heimische bluechip-Arena, Schiedsrichter der Partie ist Lars Erbst.
Trainer David Bergner kann bei seinem Viertligisten auf ein Duo mit Pokalerfahrung bauen. Kapitän René Eckardt bestritt bereits vier DFB-Pokalspiele und war 2015/16 mit Carl Zeiss Jena am 3:2-Coup gegen den Hamburger SV beteiligt. Mittelstürmer Florian Hansch stand 2018/19 beim 6:0 des SV Sandhausen gegen Rot-Weiß Oberhausen auf dem Rasen und kommt ebenfalls auf vier Einsätze. Weitere Profieinsätze im Pokal fehlen im Aufgebot des ZFC – entsprechend groß ist der Erfahrungsunterschied zum Zweitligisten.
KSC-Historie: Starke Erstrundenbilanz, aber Schwächen vom Punkt
Christian Eichner reist mit einer beeindruckenden Erstrundenquote an: 13 seiner 14 Duelle gegen Teams unterhalb der 3. Liga gewann der Karlsruher SC, zuletzt dreimal mit insgesamt 17:1 Toren. Allerdings verlor Eichner alle vier bisherigen Elfmeterschießen im Pokal – eine Negativmarke, die er sich nur mit Pavel Dotchev teilt. In der vergangenen Saison scheiterten die Badener im Achtelfinale ebenfalls vom Punkt am FC Augsburg.
Torfabrik im Pokal: Karlsruhes Serie und Wanitzeks Form
Der KSC traf in jedem seiner letzten zehn DFB-Pokalspiele und liegt damit unter den aktuellen Zweitligisten nur hinter Hertha BSC (23 Spiele in Serie). Marvin Wanitzek steuerte in der Vorsaison zwei Treffer bei – gemeinsam mit Budu Zivzivadze teaminterner Bestwert – und erzielte in seinen jüngsten fünf Pokalpartien drei Tore. Die letzten drei Pflichtspiele gegen Klubs ohne vorherige Profipokalerfahrung entschied Karlsruhe für sich; die letzte Niederlage dieser Art datiert aus dem Oktober 2017 (0:2 in Meppen).
