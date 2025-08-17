DFB-Pokal heute: Meuselwitz - Karlsruhe LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.08.2025 • 12:14 Uhr Der ZFC Meuselwitz empfängt heute den Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der bluechip-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Zum ersten Mal kreuzen der ZFC Meuselwitz und der Karlsruher SC heute (Sonntag, 17. August 2025, 15:30 Uhr) die Klingen – und das gleich im DFB-Pokal. Für die Thüringer ist es nach den Erstrundenauftritten 2010/11 gegen den 1. FC Köln (0:2) und 2011/12 gegen Hertha BSC (0:4) erst das dritte Pflichtspiel überhaupt auf Profiebene. Austragungsort ist erneut die heimische bluechip-Arena, Schiedsrichter der Partie ist Lars Erbst.

Meuselwitz - Karlsruhe LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Trainer David Bergner kann bei seinem Viertligisten auf ein Duo mit Pokalerfahrung bauen. Kapitän René Eckardt bestritt bereits vier DFB-Pokalspiele und war 2015/16 mit Carl Zeiss Jena am 3:2-Coup gegen den Hamburger SV beteiligt. Mittelstürmer Florian Hansch stand 2018/19 beim 6:0 des SV Sandhausen gegen Rot-Weiß Oberhausen auf dem Rasen und kommt ebenfalls auf vier Einsätze. Weitere Profieinsätze im Pokal fehlen im Aufgebot des ZFC – entsprechend groß ist der Erfahrungsunterschied zum Zweitligisten.

KSC-Historie: Starke Erstrundenbilanz, aber Schwächen vom Punkt

Christian Eichner reist mit einer beeindruckenden Erst­runden­quote an: 13 seiner 14 Duelle gegen Teams unterhalb der 3. Liga gewann der Karlsruher SC, zuletzt dreimal mit insgesamt 17:1 Toren. Allerdings verlor Eichner alle vier bisherigen Elfmeterschießen im Pokal – eine Negativmarke, die er sich nur mit Pavel Dotchev teilt. In der vergangenen Saison scheiterten die Badener im Achtelfinale ebenfalls vom Punkt am FC Augsburg.

Torfabrik im Pokal: Karlsruhes Serie und Wanitzeks Form

Der KSC traf in jedem seiner letzten zehn DFB-Pokalspiele und liegt damit unter den aktuellen Zweitligisten nur hinter Hertha BSC (23 Spiele in Serie). Marvin Wanitzek steuerte in der Vorsaison zwei Treffer bei – gemeinsam mit Budu Zivzivadze teaminterner Bestwert – und erzielte in seinen jüngsten fünf Pokalpartien drei Tore. Die letzten drei Pflichtspiele gegen Klubs ohne vorherige Profipokalerfahrung entschied Karlsruhe für sich; die letzte Niederlage dieser Art datiert aus dem Oktober 2017 (0:2 in Meppen).

Wird ZFC Meuselwitz gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird MEU gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: ZFC Meuselwitz gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: ZFC Meuselwitz gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1.

Möchten Sie auch andere DFB-Pokal-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

