DFB-Pokal heute: Münster - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.08.2025 • 15:00 Uhr SC Preußen Münster empfängt heute Hertha BSC. Der Anstoß ist um 18:00 Uhr im LVM-Preußenstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Montag, 18. August 2025, empfängt der SC Preußen Münster Hertha BSC in der 1. Runde des DFB-Pokals. Anstoß im LVM-Preußenstadion ist um 18:00 Uhr, geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Martin Petersen. Auf den Trainerbänken stehen Alexander Ende für die Hausherren und Stefan Leitl für die Gäste aus Berlin. Für Leitl ist es die erste Pokalsaison mit der Hertha, während Münster erstmals seit 44 Jahren wieder auf einen Gegner aus der eigenen Liga trifft.

Münster - Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

Das Duell Münster gegen Berlin wird zum dritten Mal im DFB-Pokal ausgetragen – beide bisherigen Begegnungen gingen mit 3:1 an Hertha BSC (2009 in der 1. Runde, 2021 in der 2. Runde). In Pokalpartien traf Preußen Münster nur gegen Alemannia Aachen häufiger (viermal). Hertha nimmt bereits zum 70. Mal am DFB-Pokal teil, erreichte 1976/77 und 1978/79 das Finale, wartet jedoch weiterhin auf den ersten Titelgewinn. Seit einem 0:3 gegen Borussia Dortmund im April 2016 erzielten die Berliner in jedem ihrer letzten 23 Pokalspiele mindestens ein Tor – eingestellter Vereinsrekord.

Preußen Münster: Frische Zweitliga-Erfolge und durchwachsene Pokalhistorie

In der Zweitliga-Saison 2024/25 entschied Münster beide Ligaduelle gegen Hertha BSC für sich (2:1 auswärts, 2:0 zu Hause) und holte damit ebenso viele Siege wie in den vorangegangenen acht Pflichtspieltreffen zusammen. Im Pokal wartet der Klub jedoch seit der Saison 2013/14 auf einen sportlich errungenen Erstrundenerfolg (1:0 gegen den FC St. Pauli); 2021/22 profitierte Münster vom Wechselfehler des VfL Wolfsburg (2:0 gewertet). Die 0:5-Niederlage gegen den VfB Stuttgart in der Vorsaison stellte die bislang höchste Pleite der Adlerträger im Wettbewerb ein.

Hertha BSC: Leitl-Statistik, Zweitligafluch und Schlüsselspieler

Cheftrainer Stefan Leitl gewann nur vier seiner bisherigen zwölf DFB-Pokalspiele und schied bereits fünfmal in der 1. Runde aus – seit 2018 kein Coach häufiger. Hertha scheiterte in zwei der letzten fünf Spielzeiten zum Auftakt an Zweitligisten und verlor insgesamt vier der letzten fünf Pokalduelle gegen Teams aus Liga 2. Hoffnungsträger bleibt Fabian Reese, der 2023/24 trotz nur 48 Einsatzminuten an sieben Toren direkt beteiligt war (vier Treffer, drei Vorlagen) – Bestwert im Berliner Kader seit Datenerfassung 2008/09. Auf Seiten Münsters bringt Marc Lorenz reichlich Pokalerfahrung ein: Er bestreitet sein 17. Spiel im Wettbewerb und traf bereits zweimal auf die Hertha, darunter 2014/15, als er im Elfmeterschießen für Arminia Bielefeld den entscheidenden Versuch verwandelte.

Wird SC Preußen Münster gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird MUE gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: SC Preußen Münster gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Preußen Münster gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1.

Möchten Sie auch andere DFB-Pokal-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

