DFB-Pokal heute: nan - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.08.2025 • 12:07 Uhr Der RSV Eintracht empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Karl-Liebknecht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Zum ersten Mal überhaupt stehen sich der Oberligist RSV Eintracht 1949 und der Zweitligist 1. FC Kaiserslautern in einem Pflichtspiel gegenüber. Anstoß im Karl-Liebknecht-Stadion ist am Sonntag, 17. August 2025, um 15:30 Uhr. Der Brandenburger Klub zählt neben dem SV Hemelingen zu den beiden Debütanten in dieser Pokalsaison; für die Stahnsdorfer ist es die erste Teilnahme an der Hauptrunde seit Vereinsgründung. Die Partie leitet Schiedsrichter Christian Ballweg.

Der Weg des von Patrick Hinze trainierten RSV in den DFB-Pokal führte über den erstmaligen Triumph im Landespokal Brandenburg. Im Halbfinale eliminierte die Eintracht den Drittligisten Energie Cottbus nach Elfmeterschießen (0:0 n. V., 3:1 i. E.), ehe im Finale ein 1:0-Erfolg gegen den VfB 1921 Krieschow folgte. Sturm-Routinier Matthias Steinborn, in der vergangenen Oberliga-Saison mit 14 Treffern erfolgreichster Schütze des RSV, steht nun vor seinem sechsten Pokaleinsatz – für den vierten unterschiedlichen Verein. Sein Debüt in diesem Wettbewerb liegt auf den Tag genau elf Jahre zurück (17. August 2014, 1:0 mit Magdeburg gegen Augsburg).

1. FC Kaiserslautern: Lieberknechts Pokalbilanz und Duelle mit Unterklassigen

Für Torsten Lieberknecht ist es das erste DFB-Pokalspiel an der Seitenlinie der Roten Teufel. In seiner Trainerkarriere schied er neunmal in 15 Erstrundenduellen aus – ein Negativwert, den in diesem Jahrtausend nur Claus-Dieter Wollitz übertrifft. Der FCK selbst hat gegen klassentiefere Gegner zuletzt verlässlich zugeschlagen: Zehn der vergangenen elf Partien wurden gewonnen, nur 2016/17 setzte es ein 3:4 beim Halleschen FC. Besonders deutlich ist die Bilanz gegen Teams aus der fünften Liga oder tiefer: acht Siege in acht Duellen bei lediglich einem Gegentor.

Aktuelle Serien, Auswärtsform und mögliche Debütanten bei Lautern

Die Pfälzer beendeten die ersten Pokalrunden der vergangenen beiden Jahre erfolgreich (5:0 bei RW Koblenz, 2:1 beim FC Ingolstadt) und könnten nun erstmals seit 2015 wieder dreimal nacheinander die zweite Runde erreichen. Auswärts verlor Kaiserslautern nur eines der letzten sechs Pokalspiele, traf dabei jedoch in allen sieben jüngsten Gastauftritten. Seit Beginn der Saison 2023/24 blieb der FCK lediglich einmal ohne Tor und kommt auf 18 Treffer in acht Pokalpartien (Schnitt 2,3). Neuzugang Ivan Prtajin, der im Vorjahr für Wehen Wiesbaden einen Doppelpack gegen Leipzig erzielte, könnte sein Debüt im Lauterer Trikot geben.

Wird RSV Eintracht gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird RSV gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: RSV Eintracht gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: RSV Eintracht gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1.

Möchten Sie auch andere DFB-Pokal-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

