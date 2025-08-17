DFB-Pokal heute: Regensburg - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.08.2025 • 13:31 Uhr Der SSV Jahn Regensburg empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Jahnstadion Regensburg. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SSV Jahn Regensburg und der 1. FC Köln treffen am Sonntag (17.08.2025, 15:30 Uhr) zum neunten Mal in einem Pflichtspiel und bereits zum dritten Mal im DFB-Pokal aufeinander – alle Pokalpartien stiegen in Regensburg. Beide vorherigen Vergleiche endeten nach 90 Minuten 2:2, jeweils setzte sich der Jahn anschließend mit 4:3 im Elfmeterschießen durch. In der 2. Liga hingegen verloren die Oberpfälzer alle drei Heimspiele gegen die Domstädter. Als Spielleiter fungiert am Sonntag FIFA-Schiedsrichter Christian Dingert.

Regensburg - Köln LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Jahn-Coach Michael Wimmer bestreitet erst sein zweites Pokalspiel als verantwortlicher Trainer, doch seine Quote ist beeindruckend: 2022/23 gewann er mit dem VfB Stuttgart in Runde zwei 6:0 gegen Arminia Bielefeld – seit Beginn des Jahrtausends weist nur Uli Forte einen höheren Torschnitt im Pokal auf. Regensburg überstand in vier der letzten fünf Spielzeiten die erste Runde und hat damit diesen Meilenstein bereits häufiger geschafft als in den 15 Jahren zuvor zusammen (dreimal). In drei der jüngsten fünf Pokalspiele eliminierte der Jahn einen Bundesligisten; als Drittligist gelang dies allerdings noch nie.

Kölns lange Torserie und Kwasnioks Debüt

Der 1. FC Köln hat seit Dezember 2017 in jedem der vergangenen 17 DFB-Pokal-Partien mindestens einmal getroffen – die längste Kölner Serie seit den Jahren 1979 bis 1987. Gleichzeitig ging jedes der letzten vier Erstrundenspiele der Rheinländer in die Verlängerung, zweimal sogar ins Elfmeterschießen; nur Wacker Burghausen kam historisch auf eine längere Verlängerungsreihe (fünf). Für Lukas Kwasniok ist das Duell in Regensburg der erste Pflichtspielauftritt als FC-Trainer. Im Vorfeld hatte der 44-Jährige im „Phrasenmäher“-Podcast erneut für eine Fußball-Revolution plädiert: Spiele mit zehn Feldspielern oder größere Tore könnten seiner Meinung nach zu mehr Offensivaktionen führen.

Neuzugang van den Berg verstärkt Kölner Defensive

Personell kann Kwasniok auf den kürzlich verpflichteten niederländischen U21-Nationalspieler Rav van den Berg zurückgreifen. Der 21-jährige Innenverteidiger kam für eine Ablöse von bis zu zehn Millionen Euro vom englischen Zweitligisten FC Middlesbrough und unterschrieb bis 2030. Van den Berg soll laut Sportdirektor Thomas Kessler durch seine Athletik und Spieleröffnung zusätzliche Stabilität bringen – gerade wichtig, weil Köln in den vergangenen drei Pokalspielen der Vorsaison jeweils in die Verlängerung musste. Auf Seiten der Gäste war in der vergangenen Pokalrunde Linton Maina mit vier Scorerpunkten (zwei Tore, zwei Vorlagen) der Topscorer; in acht Pflichtspielen gegen Regensburg wartet er allerdings noch auf seine erste Torbeteiligung.

Wird SSV Jahn Regensburg gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird REG gegen KOE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: SSV Jahn Regensburg gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SSV Jahn Regensburg gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1