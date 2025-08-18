DFB-Pokal heute: Schweinfurt - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.08.2025 • 15:49 Uhr Der 1. FC Schweinfurt 05 empfängt heute die Fortuna Düsseldorf. Der Anstoß ist um 18:00 Uhr im Willy-Sachs-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Montag, 18. August 2025, um 18:00 Uhr stehen sich der 1. FC Schweinfurt 05 und Fortuna Düsseldorf erstmals in einem Profi-Pflichtspiel gegenüber. Für die Unterfranken ist es die 20. Teilnahme am DFB-Pokal, für die Gäste bereits das 16. Erstrunden-Auswärtsspiel in Serie – ein neuer Wettbewerbsrekord. Geleitet wird die Partie im mit 15 000 Zuschauern ausverkauften Willy-Sachs-Stadion von Schiedsrichter Timo Gerach.

Schweinfurt-Trainer Victor Kleinhenz bestreitet sein erstes DFB-Pokalspiel überhaupt. Der 34-Jährige führte die Schnüdel im Mai zur Regionalliga-Meisterschaft und nach 23 Jahren zurück in die 3. Liga. Historisch gewann Schweinfurt nur fünf seiner 19 Erstrundenpartien, doch der letzte Erfolg gegen einen höherklassigen Gegner (2:1 gegen Zweitligist Sandhausen 2017/18) sorgt bei den Fans für Hoffnung. Zudem steht mit Johannes Geis ein gebürtiger Schweinfurter im Kader, der im Vorjahr mit dem 1. FC Nürnberg im Achtelfinale per Elfmeterschießen die Fortuna ausschaltete.

Fortuna Düsseldorf reist ohne Vermeij, aber mit starker Erstrunden-Quote

Fortuna Düsseldorf setzte sich in neun der vergangenen zehn Erstrundenbegegnungen durch; die einzige Ausnahme war 2024/25 das 0:2 bei Drittligist Dynamo Dresden. Erfolgstrainer Daniel Thioune tritt bereits zum sechsten Mal in Runde eins an, scheiterte jedoch zweimal an Drittligisten. Im Kader fehlt künftig Angreifer Vincent Vermeij, der Anfang der Woche zu Dynamo Dresden wechselte. Damit verliert Düsseldorf einen Stürmer, der 2023/24 noch zwölf Zweitliga-Tore erzielt hatte. Die Rheinländer wollen zudem eine Negativserie stoppen: Nach den 0:4- und 0:2-Niederlagen in den letzten beiden Pokalspielen droht erstmals in der Vereinsgeschichte das dritte torlose Pokalspiel in Folge.

Statistik, Serien und Kulisse: Eckdaten zum Pokalabend in Schweinfurt

Seit Bundesliga-Gründung schied Düsseldorf gegen Drittligisten in vier der letzten neun Duelle aus, nachdem zuvor 16 Mal das Weiterkommen gelungen war. Schweinfurt eliminierte höherklassige Gegner in lediglich zwei der vergangenen 13 Pokalrunden, beide Male im heimischen Stadion. Für Düsseldorf ist die Auswärtspartie die 16. Pokalreise in Folge, während Schweinfurt erstmals seit 2020/21 wieder dabei ist. Anstoß ist um 18:00 Uhr, die Temperaturen sollen bei milden 22 Grad liegen – perfekte Bedingungen für den traditionsreichen Pokalabend in Unterfranken.

Wird 1. FC Schweinfurt 05 gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird SFT gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: 1. FC Schweinfurt 05 gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Schweinfurt 05 gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1.

Möchten Sie auch andere DFB-Pokal-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

