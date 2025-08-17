DFB-Pokal heute: Ulm - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.08.2025 • 15:00 Uhr Der SSV Ulm 1846 empfängt heute die SV Elversberg. Der Anstoß ist um 18:00 Uhr im Donaustadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 17.08.2025, empfängt der SSV Ulm 1846 Fußball den SV 07 Elversberg zur ersten DFB-Pokalrunde; der Anstoß im Donaustadion erfolgt um 18:00 Uhr. Auf der Trainerbank der Gastgeber steht Robert Lechleiter, während Vincent Wagner seine erste Pokalpartie als Chefcoach der Saarländer leitet. Die beiden Klubs trafen erst in der vergangenen Zweitliga-Saison aufeinander: Ulm gewann damals in Elversberg mit 3:1, das Rückrundenduell im Donaustadion endete torlos. Als Unparteiischer fungiert Richard Hempel.

Ulm - Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der SSV Ulm geht nach zwei torlosen DFB-Pokalauftritten in Serie in die heutige Begegnung: 0:1 gegen den 1. FC Nürnberg 2021 sowie 0:4 gegen den FC Bayern 2024. Zwei aufeinanderfolgende Partien ohne eigenen Treffer hatte es für die Spatzen zuvor nur 1982/83 gegeben. In drei der letzten vier Pokalteilnahmen scheiterte Ulm bereits in Runde eins; einzig 2020/21 gelang ein 2:0 gegen Erzgebirge Aue, ehe in Runde zwei Schluss war. Trainer Robert Lechleiter bringt persönliche Pokalerfahrung mit: In seiner Spielerkarriere absolvierte er 13 Partien in diesem Wettbewerb und erreichte in vier seiner sechs Erstrunden-Teilnahmen die nächste Runde.

SV Elversberg reist mit überzeugender Pokalbilanz nach Ulm

Die SV Elversberg bestreitet ihre zwölfte DFB-Pokalteilnahme und überstand bei sechs der bisherigen elf Anläufe die Auftaktrunde – weiter als bis Runde zwei ging es allerdings noch nie. In der letzten Saison setzte es dort ein 0:3 gegen Bayer 04 Leverkusen, nachdem die SVE zuvor mit 7:0 gegen den VfV Hildesheim den höchsten Sieg der kompletten Pokalsaison 2024/25 gefeiert hatte. Neu-Coach Vincent Wagner stand als Spieler dreimal in der ersten Pokalrunde auf dem Platz und gewann zwei dieser Duelle; nur das 0:1 nach Verlängerung mit Rot-Weiss Essen gegen Union Berlin 2021 bedeutete das Aus. Offensivakteur Bambasé Conté könnte heute sein Pokaldebüt für Elversberg feiern, nachdem er bislang vier Kurzeinsätze für Hoffenheim und Karlsruhe sammelte (1 Tor, ein Assist 2024 gegen Lotte).

Historische Bilanz spricht für die Spatzen – SVE will Muster durchbrechen

In Pflichtspielen begegneten sich Ulm und Elversberg bislang 16-mal, darunter 14 Partien in der Regionalliga. Hier weist der SSV mit neun Siegen, einem Remis und vier Niederlagen die klar bessere Bilanz auf. Die heutigen Gäste treten allerdings erst zum dritten Mal überhaupt in diesem Wettbewerb gegen einen klassentieferen Gegner an und gewannen beide bisherigen Vergleiche (1981 in Röttenbach, 2024 in Hildesheim). Für Ulm ist es umgekehrt bereits das zehnte Pokalduell in Folge mit einem klassenhöheren Klub; drei dieser Duelle entschied der Regionalligist für sich, zuletzt 2020/21 gegen Aue. Damit treffen im Donaustadion zwei Mannschaften aufeinander, die in ihrer Pokalhistorie wiederholt gegen die eigene Rollenzuteilung angetreten sind.

Wird SSV Ulm 1846 gegen SV Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird ULM gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: SSV Ulm 1846 gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SSV Ulm 1846 gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1.

Möchten Sie auch andere DFB-Pokal-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

