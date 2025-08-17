DFB-Pokal heute: Vikt. Köln - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.08.2025 • 10:08 Uhr Der FC Viktoria Köln empfängt heute den SC Paderborn 07. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Sportpark Höhenberg. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 17. August 2025, empfängt der FC Viktoria Köln den SC Paderborn 07 zur ersten Runde des DFB-Pokals. Anstoß im Sportpark Höhenberg ist um 13:00 Uhr, geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Sören Storks. Für beide Klubs ist es das erste Pflichtspiel gegeneinander – ein Novum, das dem traditionsreichen K.-o.-Wettbewerb eine zusätzliche Note verleiht.

Für beide Cheftrainer bedeutet die Begegnung gleichfalls eine Premiere: Sowohl Viktoria-Coach Marian Wilhelm als auch Paderborns Ralf Kettemann bestreiten ihr erstes DFB-Pokalspiel an der Seitenlinie. Kettemann bringt dabei persönliche Pokalerfahrung aus seiner aktiven Zeit mit: 2010/11 stand er als Spieler des VfR Aalen in der ersten Runde auf dem Feld, unterlag jedoch Schalke 04 mit 1:2.

Pokal-Bilanzen: Viktoria mit Zweitliga-Erfolgen, SCP torhungrig in Runde eins

Zwei der letzten drei DFB-Pokalpartien gegen Zweitligisten gewann Viktoria Köln, scheiterte allerdings 2016/17 im Elfmeterschießen an Nürnberg. Seit der Jahrtausendwende überstand der Drittligist zwei Mal die erste Runde, zuletzt 2023/24 nach einem 3:2 gegen Werder Bremen. Paderborn wiederum setzte sich in sieben der vergangenen acht Erstrundenpartien durch und erzielte in den vergangenen drei Spielzeiten der ersten Runde insgesamt 21 Treffer ohne Gegentor. In Auswärtsspielen seit 2022/23 traf der SCP fünfmal und verbuchte dabei 25 Tore – ligaweit in diesem Zeitraum nur vom FC Bayern übertroffen.

Personalien: Bilbija treffsicher, Otto ungeschlagen gegen Paderborn

Paderborns Filip Bilbija traf seit Saisonbeginn 2023/24 vier Mal in fünf Pokalspielen – im Schnitt alle 83 Minuten. Sturmpartner Adriano Grimaldi erzielte in der Vorsaison einen Doppelpack in Runde eins und blieb in vier Pflichtduellen mit Viktoria Köln ungeschlagen. Auf Seiten der Kölner bestritt Neuzugang David Otto bereits elf Pokalpartien und blieb in fünf Einsätzen gegen Paderborn ohne Niederlage. Viktoria muss jedoch auf die abgewanderten Top-Torjäger Serhat-Semih Güler (14 Saisontore) und Said El Mala (13) verzichten; mit Lex-Tyger Lobinger (15) steht lediglich ein treffsicherer Angreifer der Vorsaison weiterhin im Aufgebot.

