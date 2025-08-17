Last-Minute-Wahnsinn um Köln

SID 17.08.2025 • 17:34 Uhr Der 1. FC Köln wendet ein frühes Aus im DFB-Pokal auf dramatische Art und Weise ab.

Blamage abgewendet, Start geglückt: Auf den letzten Drücker hat der 1. FC Köln seinem neuen Trainer Lukas Kwasniok ein gelungenes Pflichtspieldebüt beschert.

In der ersten Runde des DFB-Pokals besiegte der neu formierte Bundesliga-Aufsteiger den Drittligisten Jahn Regensburg dramatisch mit 2:1 (0:0), zeigte gegen den „Angstgegner“ aber über weite Strecken einen glanzlosen Auftritt.

90.+6 und 90.+8! Köln rettet sich ganz spät

Nachdem Benedikt Bauer (66.) den Außenseiter in Führung gebracht hatte und von der Sensation träumen ließ (66.), drehten Eric Martel (90.+6) und Isak Johannesson (90.+8) die Partie.

„Ich will nicht sagen, dass es uns leidtut, dass wir weiter sind. Wir freuen uns sehr. Aber Fußball ist manchmal hart“, sagte Kwasniok im Anschluss und lobte die Leistung der Gastgeber.

Die späten Treffer sorgten nicht nur für späten Jubel, sondern auch für Wiedergutmachung.

Schon zum dritten Mal innerhalb der letzten fünf Jahre musste der FC in Regensburg ran - die letzten beiden Duelle hatte der Underdog für sich entschieden. 2020/21 verlor der FC das Achtelfinale, 2022/23 ebenfalls in der ersten Runde, jeweils mit 5:6 nach Elfmeterschießen.

„Jede Mannschaft stellt eine Gefahr dar. Regensburg ist unangenehm zu bespielen“, hatte Kwasniok im Vorfeld gewarnt - und war doch zuversichtlich: „Die Vorzeichen haben sich im Vergleich zu den letzten Spielen etwas verändert.“

Sechs Neuzugänge in der Startelf

Alle zehn Neuzugänge nahm er mit nach Regensburg, gleich sechs beorderte er in die Startelf. Doch eine Woche vor dem Bundesliga-Start in Mainz konnte sein Team nicht an die ansehnlichen Leistungen aus der Vorbereitung anknüpfen.

Trotz klarer Spielkontrolle fehlten nennenswerte Abschlüsse, Regensburg lauerte unterdessen auf Fehler und kam so nach einem leichtfertigen Ballverlust durch Timo Hübers zur besten Chance der ersten Halbzeit (39.).

Nach der Pause war der Favorit sichtlich um die von Kwasniok geforderte Intensität bemüht. Das Offensivspiel blieb aber weiterhin viel zu zäh und ideenlos.