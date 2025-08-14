Obwohl sich Christian Günter in der vergangenen Saison häufig mit der Reservistenrolle begnügen musste, bleibt der 32-Jährige auch in der bevorstehenden Spielzeit Kapitän des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg. Diese Personalie gab Trainer Julian Schuster am Donnerstag bekannt. Demnach wurde Außenverteidiger Günter gewählt. Vertreter Günters ist in Vincenzo Grifo (32) ein weiterer Routinier.
Freiburg: Günter bleibt Kapitän
Vertreter des Außenverteidigers ist Vincenzo Grifo.
Bleibt SC-Kapitän: Christian Günter
© www.imago-images.de/SID/IMAGO/Grant Hubbs
Auf das erste Pflichtspiel am Samstag (18.00 Uhr/Sky) in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Viertligisten Sportfreunde Lotte hat sich der Europa-League-Starter laut Schuster mit "totaler Seriosität" vorbereitet. Grundsätzlich will der Coach des Jahres seine Mannschaft in der kommenden Spielzeit je nach Gegner personell variabel auflaufen lassen.