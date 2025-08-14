Freiburg: Günter bleibt Kapitän

Obwohl sich Christian Günter in der vergangenen Saison häufig mit der Reservistenrolle begnügen musste, bleibt der 32-Jährige auch in der bevorstehenden Spielzeit Kapitän des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg. Diese Personalie gab Trainer Julian Schuster am Donnerstag bekannt. Demnach wurde Außenverteidiger Günter gewählt. Vertreter Günters ist in Vincenzo Grifo (32) ein weiterer Routinier.