Freiburg: Günter bleibt Kapitän

Freiburg: Günter bleibt Kapitän

Vertreter des Außenverteidigers ist Vincenzo Grifo.
Bleibt SC-Kapitän: Christian Günter
Bleibt SC-Kapitän: Christian Günter
© www.imago-images.de/SID/IMAGO/Grant Hubbs
SID
Vertreter des Außenverteidigers ist Vincenzo Grifo.

Obwohl sich Christian Günter in der vergangenen Saison häufig mit der Reservistenrolle begnügen musste, bleibt der 32-Jährige auch in der bevorstehenden Spielzeit Kapitän des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg. Diese Personalie gab Trainer Julian Schuster am Donnerstag bekannt. Demnach wurde Außenverteidiger Günter gewählt. Vertreter Günters ist in Vincenzo Grifo (32) ein weiterer Routinier.

Auf das erste Pflichtspiel am Samstag (18.00 Uhr/Sky) in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Viertligisten Sportfreunde Lotte hat sich der Europa-League-Starter laut Schuster mit "totaler Seriosität" vorbereitet. Grundsätzlich will der Coach des Jahres seine Mannschaft in der kommenden Spielzeit je nach Gegner personell variabel auflaufen lassen.

