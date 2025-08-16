Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DFB-Pokal
DFB-Pokal
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
DFB-Pokal>

DFB-Pokal: Nächste Blamage! Horror-Serie von Hannover geht weiter

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Nächster Pokal-Tiefschlag für 96

Die Niedersachsen verschießen bei der Niederlage in Cottbus einen Elfmeter.
Christian Titz möchte gerne mit seinem neuen Verein Hannover 96 zurück in die Bundesliga kehren.
SID
Die Niedersachsen verschießen bei der Niederlage in Cottbus einen Elfmeter.

Fußball-Zweitligist Hannover 96 ist zum dritten Mal in Folge in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz unterlag beim Drittligisten Energie Cottbus mit 0:1 (0:0) und kassierte nach zwei Siegen zum Ligastart den ersten Dämpfer der Saison.

{ "placeholderType": "MREC" }

Tolcay Cigerci (12.) erzielte den entscheidenden Treffer für das Team von Coach Claus-Dieter Wollitz. Für Hannover scheiterte Boris Tomiak mit einem Foulelfmeter an Energie-Torhüter Alexander Sebald (42.).

Hannover hatte zwar mehr Ballbesitz, aber die Gastgeber waren griffig in den Zweikämpfen und standen kompakt in der Defensive. Zudem war auf Sebald Verlass.

Der Schlussmann parierte stark gegen Noël Aséko (63.). Hannover wurde nun immer druckvoller, doch der Ausgleich fiel trotz einiger guter Chancen nicht mehr.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite