DFB-Pokal: Nächste Blamage! Horror-Serie von Hannover geht weiter

SID 16.08.2025 • 19:58 Uhr Die Niedersachsen verschießen bei der Niederlage in Cottbus einen Elfmeter.

Fußball-Zweitligist Hannover 96 ist zum dritten Mal in Folge in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz unterlag beim Drittligisten Energie Cottbus mit 0:1 (0:0) und kassierte nach zwei Siegen zum Ligastart den ersten Dämpfer der Saison.

Tolcay Cigerci (12.) erzielte den entscheidenden Treffer für das Team von Coach Claus-Dieter Wollitz. Für Hannover scheiterte Boris Tomiak mit einem Foulelfmeter an Energie-Torhüter Alexander Sebald (42.).

Hannover hatte zwar mehr Ballbesitz, aber die Gastgeber waren griffig in den Zweikämpfen und standen kompakt in der Defensive. Zudem war auf Sebald Verlass.