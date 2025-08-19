DFB-Pokal: Mainz-Coach lacht über kuriosen Platzverweis

SID 19.08.2025 • 05:22 Uhr In der hektischen Schlussphase in Dresden fliegt der Trainer der Mainzer vom Platz. Im Anschluss kann er über die Situation schon wieder lachen.

Bo Henriksen nahm seinen kuriosen Platzverweis gelassen. „Nein, das war nicht so clever“, sagte der Trainer von Bundesligist FSV Mainz 05 nach dem knappen 1:0-Sieg in der ersten DFB-Pokalrunde bei Zweitligist Dynamo Dresden, bei dem er die letzten Minuten der hektischen Schlussphase von der Tribüne aus beobachten musste.

Was war passiert? Henriksen hatte weit außerhalb seiner Coachingzone einen schnellen Einwurf der Dresdner unterbunden und wurde von Schiedsrichter Florian Badstübner wegen seiner groben Unsportlichkeit auf die Tribüne verbannt (87.). Damit fehlt der Däne in der zweiten Runde (28./29. Oktober).

„Ich habe gedacht, das sei zu 100 Prozent unser Ball“, sagte Henriksen - und musste grinsen: „Das ist Fußball. Ich habe mit dem Schiri gesprochen, das ist kein Problem. Er ist ein guter Schiri.“

Henriksen schmunzelt über Platzverweis

Insgesamt war der 50-Jährige erleichtert. „Das war genau das, was wir erwartet haben. Wichtig für uns: Wir haben keine Verletzten. Wir haben gewonnen, alles ist perfekt“, sagte Henriksen.

Weiter geht es bereits am Donnerstagabend, dann steht in Norwegen das Playoff-Hinspiel in der Conference League bei Rosenborg Trondheim auf dem Programm.