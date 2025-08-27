Karl mit Startelf-Debüt - Urbig vertritt Neuer

SID 27.08.2025 • 20:01 Uhr Die Bayern rotieren im Pokal ordentlich durch. Insgesamt gibt es sechs Veränderungen gegenüber der Liga.

Youngster Lennart Karl feiert bei Bayern München in der 1. Runde des DFB-Pokals sein Startelfdebüt in einem Pflichtspiel. Insgesamt nimmt Vincent Kompany beim Gastspiel gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden sechs Veränderungen vor. Jonas Urbig vertritt erwartungsgemäß den rotgesperrten Manuel Neuer im Tor, außerdem rücken Sacha Boey, Minjae Kim, Raphael Guerreiro und Aleksandar Pavlovic gegenüber dem 6:0-Bundesligasieg gegen Leipzig neu in die Startelf.

{ "placeholderType": "MREC" }