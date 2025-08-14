Mainzer Vorfreude vor dem Start: "Das ist perfekt"

SID 14.08.2025 • 13:36 Uhr Trainer Bo Henriksen zeigt sich vor dem Pokalspiel in Dresden aufgrund der positiv verlaufenen Vorbereitungsphase optimistisch.

Trainer Bo Henriksen vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 lässt sich vom eng getakteten Terminkalender zum Saisonstart nicht abschrecken. „Das ist perfekt, einen Start wie diesen zu haben“, sagte der 50-Jährige vor dem Pflichtspielauftakt in der ersten Runde des DFB-Pokals am Montag (18.00 Uhr) bei Dynamo Dresden, „fünf Spiele, das wird Spaß machen.“

Durch die Teilnahme an den Play-offs zur Europa League wird Mainz zu Beginn der neuen Runde fünf Partien in 14 Tagen absolvieren - mit dem Antrag auf Verlegung des Pokalmatches war der Klub mehrfach gescheitert. Die nun zu Ende gehende Vorbereitungsphase stimmt Henriksen dennoch positiv: „Es war wirklich gut“, freute sich der Däne, „alle sind zurück, alle sind fit. Unser Reha-Coach ist arbeitslos“, scherzte er. Mit überraschenden Abgängen vor Transferschluss rechnet Henriksen nicht mehr, „ich denke, dass meine Spieler bleiben wollen“, sagte er.