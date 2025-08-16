DFB-Pokal: Neues Hoffenheim setzt Zeichen

SID 16.08.2025 • 17:22 Uhr Mit vielen Neuen im Team tut sich der Bundesligist zunächst schwer, macht es gegen den Außenseiter aber spät deutlich.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim ist erfolgreich in die Mission Neuanfang gestartet. Die runderneuerten Sinsheimer setzten sich beim Drittligisten Hansa Rostock mit 4:0 (1:0) durch, Trainer Christian Ilzer bot gleich sieben neue Spieler von Beginn an auf. Mit Wouter Burger (37.) und sorgte einer von ihnen für die Führung, der junge Hoffnungsträger Max Moerstedt (71./86.) und Fisnik Asllani (83.) sorgten für die Entscheidung.

Spielerisch stockte es noch hier und da bei Hoffenheim, das in der vergangenen Spielzeit lange um den Klassenerhalt bangen musste. Den Schwung aus der Vorbereitung ohne eine einzige Niederlage, in der zuletzt ein imposantes 8:0 gegen den französischen Erstligisten FC Metz gelang, zeigte der Favorit zunächst nur teilweise. Die Gastgeber gingen mit dem Selbstvertrauen von vier Punkten aus den ersten zwei Drittligaspielen in die Partie und verteidigten ordentlich.

Burger traf für Hoffenheim quasi aus dem Nichts, aus dem Gedränge im Rostocker Strafraum stocherte er den Ball in die Ecke. In der Folge setzten die Gäste den Gegner meist in der eigenen Hälfte fest, ohne die ganz großen Chancen zu kreieren.