Pokal: Nürnberg blamiert sich in Illertissen

SID 16.08.2025 • 18:45 Uhr Dem Club versagen nach einer dramatischen Partie im Elfmeterschießen die Nerven.

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat sich in der ersten Runde des DFB-Pokals blamiert und seinen Fehlstart in die Saison endgültig perfekt gemacht. Nach zwei Niederlagen in der Liga verlor die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose beim Regionalligisten FV Illertissen in einer dramatischen Partie mit 5:6 im Elfmeterschießen und steht bereits früh in der Saison mächtig unter Druck. Nach 120 Minuten hatte es 3:3 gestanden.

Nachdem Denis Milic (2.) und Yannick Glessing (43.) den Außenseiter aus Illertissen in Führung gebracht hatten, drehten Berkay Yilmaz (65.), Artem Stepanov (78.) und Semir Telalovic (87./Foulelfmeter) die Partie nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit noch zugunsten der Nürnberger. Nach dem erneuten Ausgleich durch Tobias Rühle (90.) ging es in die Verlängerung und schließlich ins Elfmeterschießen. Dort hielt Illertissens Torwart Michel Witte zunächst gegen Noah Maboulou. Der 20 Jahre alte Clayton Irigoyen, Leihgabe von den Amateuren des Clubs, verwandelte als siebter Schütze seiner Mannschaft im Anschluss entscheidend für die Gastgeber.

Nürnberg zeigte vor allem in der ersten Halbzeit eine erschreckend schwache Leistung. Während die Amateurmannschaft ihre zwei Chancen eiskalt nutzte, agierten die Franken trotz Ballbesitzwerten um die 80 Prozent völlig ideen- und antriebslos. Entsprechend quittierten die mitgereisten Fans die Leistung zur Pause mit lauten Pfiffen.