Pokal: Woltemade in Braunschweig zunächst auf der Bank

SID 26.08.2025 • 20:21 Uhr Für den Offensivstar der Stuttgarter beginnt zunächst Neuzugang Tiago Tomás.

Der VfB Stuttgart startet seine Mission Titelverteidigung im DFB-Pokal zunächst ohne Nick Woltemade. Der Offensivstar der Schwaben, der den VfB in der Vorsaison mit fünf Treffern zum Pokaltriumph geführt hatte, sitzt beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig erst nur auf der Bank, für den 23-Jährigen lässt Trainer Sebastian Hoeneß Tiago Tomás beginnen.

Der Portugiese wird damit ebenso wie Lorenz Assignon sein Startelf-Debüt für Stuttgart feiern. Außerdem steht Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou nach seiner Knieverletzung wieder im Kader.