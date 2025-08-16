DFB-POkal: Polzin zerlegt HSV-Stars nach Zittersieg

SID 16.08.2025 • 17:56 Uhr Der Bundesliga-Rückkehrer entgeht in Pirmasens nur knapp einer Pokal-Blamage. Trainer Polzin wütet.

Trainer Merlin Polzin vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV hat nach der nur knapp abgewendeten Pokal-Blamage beim Oberligisten FK Pirmasens Kritik an seiner Mannschaft geübt. „Bei uns hat heute wenig zusammengepasst, wir erwarten von der Mannschaft viel mehr Einsatz“, sagte Polzin nach dem glücklichen 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung.

Joker Guilherme Ramos (90.+2) rettete den Bundesliga-Aufsteiger kurz nach seiner Einwechslung in die Verlängerung, dort sorgte der zuletzt abwanderungswillige Ransford-Yeboah Königsdörffer (100.) für die Entscheidung. „Wir haben bis zum Ende den Willen gesehen, das Spiel zu gewinnen. Diese Einstellung brauchen wir“, sagte Polzin.

Eine Woche vor dem Saisonstart bei Borussia Mönchengladbach enttäuschte der HSV aber über weite Strecken der Begegnung und geriet durch Yannick Grieß (53.) verdient in Rückstand. „Wir haben uns schwer getan. Wir sind nicht ins Spiel gekommen“, räumte Königsdörffer bei Sky ein.