Starke TSG-Vorbereitung: Ilzer mit "gutem Gefühl" vor Pokal

SID 15.08.2025 • 11:30 Uhr Die Hoffenheimer haben alle Testspiele gewonnen und fahren mit Selbstvertrauen nach Rostock.

Trainer Christian Ilzer vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim blickt nach der überzeugenden Vorbereitung mit großer Zuversicht auf den Pflichtspielauftakt.

„Ich habe große Vorfreude. Wir haben Dinge umgesetzt - von den Ergebnissen wie inhaltlich“, sagte der Österreicher vor der Partie in der ersten Runde des DFB-Pokals am Samstag (15.30 Uhr) beim Drittligisten Hansa Rostock: „Das ist sehr positiv.“

Nach dem knapp geschafften Klassenerhalt in der vergangenen Saison hat die runderneuerte Mannschaft der Kraichgauer sämtliche Testspiele des Sommers gewonnen. „Auch wenn man die Ergebnisse nicht überbewerten darf, ist es so besser als andersrum“, äußerte Ilzer: „Das gibt uns ein gutes Gefühl. Es herrscht eine positive Grundstimmung bei uns.“