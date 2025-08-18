Wagner nach Debüt: "Bin am richtigen Ort"

SID 18.08.2025 • 05:37 Uhr Der FC Augsburg zieht mit etwas Mühe in die zweite Runde des DFB-Pokals ein - und Trainer Wagner fühlt sich wohl.

Sandro Wagner sieht sich nach seinem erfolgreichen Debüt als Trainer des FC Augsburg in seiner Entscheidung bestätigt. „Ich bin hier genau am richtigen Ort“, sagte der 37-Jährige nach dem 2:0 (0:0) seiner Mannschaft in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten Hallescher FC.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der FCA mache „einfach Spaß“, sein Amt erfülle ihn „jetzt schon mit Stolz“, sagte Wagner, der einen Vertrag bis 2028 bei den Fuggerstädtern unterschrieben hatte. „Es sind ein paar Verrückte in Augsburg und ich glaube, ich passe da ganz gut hin. Ich hoffe, dass ich dabei helfen kann, dass diese hungrige Truppe und die Menschen in Augsburg eine coole Saison haben“, erklärte er.