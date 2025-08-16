DFB-Pokal: Wolfsburg mit Rekord-Gala bei Simonis-Debüt

Der VfL Wolfsburg hat im ersten Pflichtspiel unter seinem neuen Trainer Paul Simonis ohne Probleme die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht - und einen Vereinsrekord aufgestellt.
Wolfsburg mit Rekord-Gala
Beim Fünftligisten SV Hemelingen aus Bremen gewann der Fußball-Bundesligist seine Erstrundenpartie am Samstag mit 9:0 (3:0). Es war der höchste Sieg der Wolfsburger im Pokal, die bisherige Bestmarke datierte aus dem Jahr 2008 (7:0 beim FC Oberneuland).
Wolfsburg stellt Vereinsrekord auf
Moritz Jenz (13.), Andreas Skov Olsen (14.), Lovro Majer (39./Foulelfmeter), Dzenan Pejcinovic (53./76./81.), Mattias Svanberg (61./71.) und Vaclav Cerny (72.) trafen für die haushoch überlegenen Wölfe.
Der 40 Jahre alte Niederländer Simonis, in der Vorsaison in seiner Heimat überraschend Pokalsieger mit Go Ahead Eagles Deventer, soll die Wolfsburger wieder zum Erfolg führen. Zum Ende der abgelaufenen Spielzeit war sein Vorgänger Ralph Hasenhüttl entlassen worden, nachdem er die Europapokalränge klar verpasst hatte. Simonis‘ Liga-Debüt steht am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Heidenheim an.