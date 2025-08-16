DFB-Pokal: Wolfsburg mit Rekord-Gala bei Simonis-Debüt

SID 16.08.2025 • 17:29 Uhr Beim Fünftligisten SV Hemelingen zieht der Bundesligist mit seinem höchsten Sieg im Pokal locker in die nächste Runde ein.

Der VfL Wolfsburg hat im ersten Pflichtspiel unter seinem neuen Trainer Paul Simonis ohne Probleme die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht - und einen Vereinsrekord aufgestellt.

Beim Fünftligisten SV Hemelingen aus Bremen gewann der Fußball-Bundesligist seine Erstrundenpartie am Samstag mit 9:0 (3:0). Es war der höchste Sieg der Wolfsburger im Pokal, die bisherige Bestmarke datierte aus dem Jahr 2008 (7:0 beim FC Oberneuland).

Wolfsburg stellt Vereinsrekord auf

Moritz Jenz (13.), Andreas Skov Olsen (14.), Lovro Majer (39./Foulelfmeter), Dzenan Pejcinovic (53./76./81.), Mattias Svanberg (61./71.) und Vaclav Cerny (72.) trafen für die haushoch überlegenen Wölfe.