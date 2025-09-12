Der Kampf um den DFB-Pokal wird ab 2026 auch bei RTL live zu sehen sein. Der Kölner Sender erwarb gemeinsam mit dem ZDF ein bislang noch nicht vergebenes Free-TV-Rechtepaket, das bis einschließlich der Saison 2029/2030 gilt.
TV-Überraschung beim Pokal
Ab 2026 werden in jeder Pokalsaison 15 Spiele live im Free-TV übertragen.
ARD und Sky hatten bereits im Mai in einem ersten Schritt Rechte für diesen Zeitraum erworben.
15 Pokalspiele live im Free-TV
Ab 2026 werden somit in jeder Pokalsaison 15 Spiele live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen - von ARD, ZDF und RTL. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle 63 Begegnungen live.
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte im Rahmen der Ausschreibung zunächst darauf verzichtet, eines der beiden Rechtepakete vollständig zu vergeben, da „kein wirtschaftlich adäquates Angebot“ vorgelegen habe.
Die Aufteilung zwischen RTL und ZDF habe nun den Aufsichtsrat „sowohl wirtschaftlich als auch inhaltlich vollends überzeugt“, teilte der DFB mit.