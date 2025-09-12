TV-Überraschung beim Pokal

SID 12.09.2025 • 16:37 Uhr Ab 2026 werden in jeder Pokalsaison 15 Spiele live im Free-TV übertragen.

Der Kampf um den DFB-Pokal wird ab 2026 auch bei RTL live zu sehen sein. Der Kölner Sender erwarb gemeinsam mit dem ZDF ein bislang noch nicht vergebenes Free-TV-Rechtepaket, das bis einschließlich der Saison 2029/2030 gilt.

ARD und Sky hatten bereits im Mai in einem ersten Schritt Rechte für diesen Zeitraum erworben.

15 Pokalspiele live im Free-TV

Ab 2026 werden somit in jeder Pokalsaison 15 Spiele live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen - von ARD, ZDF und RTL. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle 63 Begegnungen live.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte im Rahmen der Ausschreibung zunächst darauf verzichtet, eines der beiden Rechtepakete vollständig zu vergeben, da „kein wirtschaftlich adäquates Angebot“ vorgelegen habe.

