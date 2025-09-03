DFB-Pokal: 2. Spiel des FC Bayern terminiert

SID 03.09.2025 • 14:40 Uhr Die zweite Runde im DFB-Pokal wird Ende Oktober ausgetragen, die Fans können sich auf zwei namhafte Duelle freuen.

Die Zweitrundenspiele im DFB-Pokal zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund sowie zwischen dem 1. FC Köln und Bayern München werden live im Free-TV übertragen. Das geht aus den Ansetzungen hervor, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt gab.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Aufeinandertreffen der Eintracht mit dem BVB am 28. Oktober (18.30) überträgt das ZDF. Tags darauf zeigt die ARD das Duell zwischen Köln und dem Rekordpokalsieger aus München (20.45 Uhr).

Titelverteidiger VfB Stuttgart muss wie die Bayern ebenfalls am Mittwoch (29. Oktober) ran, die Schwaben sind um 18 Uhr beim Ligakonkurrenten Mainz 05 zu Gast. Der Bayern-Regionalligist FC Illertissen, der sich in Runde eins gegen den Zweitligaklub 1. FC Nürnberg durchgesetzt hatte, spielt als klassentiefster Verein im laufenden Wettbewerb zeitgleich gegen den 1. FC Magdeburg.

Bayern- und BVB-Spiel im Free-TV

Der Pay-TV-Sender Sky wird alle 16 Begegnungen der zweiten Runde am 28. und 29. Oktober live übertragen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dienstag, 28. Oktober, 18.30 Uhr

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund (ZDF und Sky)

Hertha BSC - SV Elversberg (jeweils nur Sky)

1. FC Heidenheim - Hamburger SV

VfL Wolfsburg - Holstein Kiel

Dienstag, 28. Oktober, 20.45 Uhr

FC Energie Cottbus - RB Leipzig (jeweils nur Sky)

Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC

FC Augsburg - VfL Bochum

FC St. Pauli - TSG Hoffenheim

Mittwoch, 29. Oktober, 18 Uhr

FV Illertissen - 1. FC Magdeburg (jeweils nur Sky)

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern

SC Paderborn 07 - Bayer 04 Leverkusen

1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart

Mittwoch, 29. Oktober, 20.45 Uhr

1. FC Köln - FC Bayern München (ARD und Sky)

1. FC Union Berlin - Arminia Bielefeld (jeweils nur Sky)

SV Darmstadt 98 - FC Schalke 04