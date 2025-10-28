Albtraum-Halbzeit! Bitterer Platzverweis im Pokal

Moritz Pleßmann 28.10.2025 • 19:47 Uhr Der VfL Wolfsburg muss im Pokalspiel gegen Holstein Kiel lange in Unterzahl spielen. Der Platzverweis von Jenson Seelt ist besonders ärgerlich.

Bitterer Abend für den VfL Wolfsburg und Innenverteidiger Jenson Seelt! Der Niederländer flog im DFB-Pokalspiel gegen Holstein Kiel (0:1) nach 36 Minuten vom Platz.

Schiedsrichter Florian Exner zeigte dem 22-Jährigen in seinem ersten Pokalspiel nach einem unnötigen taktischen Foul die zweite Gelbe Karte - Seelt musste vorzeitig duschen.

Nur sieben Minuten zuvor wurde er zum ersten Mal verwarnt. Besonders bitter: Eigentlich grätschte der Verteidiger seinen Kieler Gegenspieler sauber ab und traf klar den Ball. Ein Kontakt war, wenn überhaupt, nur minimal. Doch Exner zückte die Gelbe Karte.

Horror-Halbzeit für den VfL Wolfsburg

Für den VfL kam es noch dicker: Nach nur sechs Minuten in Unterzahl verursachte Vinicius Souza einen Foulelfmeter, den Alexander Bernhardsson souverän zum 1:0 für Holstein verwandelte. Mit einem Rückstand und Pfiffen von den Rängen ging es in die Halbzeitpause. An dem Spielstand änderte sich bis zum Ende nichts mehr, die Wölfe scheiterten in Runde zwei.