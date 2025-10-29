Newsticker
Besondere Geste im Pokal! Mitspieler denken an verletzten Hübers

Rührende Geste für verletzten Hübers

Der 1. FC Köln trifft im DFB-Pokal auf den FC Bayern. Die Kölner denken mit einer besonderen Geste an den verletzten Timo Hübers.
Die Spieler des 1. FC Köln trugen Aufwärmshirts mit dem Namen und der Nummer von Timo Hübers
Die Spieler des 1. FC Köln trugen Aufwärmshirts mit dem Namen und der Nummer von Timo Hübers
© IMAGO/Nordphoto
SPORT1
Der 1. FC Köln trifft im DFB-Pokal auf den FC Bayern. Die Kölner denken mit einer besonderen Geste an den verletzten Timo Hübers.

Rührende Szenen im Stadion Müngersdorf: Die Spieler des 1. FC Köln sind vor der DFB-Pokal-Partie gegen den FC Bayern (LIVETICKER) mit besonderen Warm-Up-Shirts aufgelaufen.

Ihrem Mitspieler Timo Hübers zu Ehren betraten die Kölner den Rasen mit dessen Namen und Trikotnummer auf der Brust.

„Viele Spieler waren am gestrigen Tage bei ihm. Sie setzen heute ein Signal an ihn, dass sie ihn nicht vergessen“, erklärte FC-Cheftrainer Lukas Kwasniok die Aktion in der ARD.

Fan-Plakat für verletzten Hübers

Zusätzlich zu den Spielern zeigten auch die Fans ihr Mitgefühl. Auf den Rängen tauchte ein Plakat mit der Aufschrift „Kämpfen, Timo!” auf.

Sportdirektor Thomas Kessler sagte bei Sky: „Wir stehen ihm da zu 100 Prozent bei. Ich habe ihn heute Morgen mit unserem Vize-Präsidenten Ulf Sobek besucht. Er macht einen sehr gefassten Eindruck.“

Der Kölner Abwehrchef hatte sich in der Bundesligapartie bei Borussia Dortmund schwer am Knie verletzt und fällt womöglich für den Rest der Saison aus.

