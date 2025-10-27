BVB: Guirassy? Kovac deutet "schöpferische Pause" an

SPORT1 27.10.2025 • 12:14 Uhr Ein schweres Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt steht Borussia Dortmund im DFB-Pokal bevor. Im Vorfeld spricht BVB-Coach Niko Kovac über diese Aufgabe – und über seinen Torjäger Serhou Guirassy.

Niko Kovac, Trainer von Borussia Dortmund, hat angekündigt, dass Torjäger Serhou Guirassy im Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt (Di., ab 18:30 Uhr im LIVETICKER) eine Auszeit bekommen könnte. „Ich sehe natürlich, dass er im Moment keine Tore schießt. Aber ich erkenne auch, wie fleißig er ist und dass er immer sein Bestes gibt“, sagte Kovac einleitend auf der Pressekonferenz am Montag.

„Es passiert im Leben eines Stürmers mal. Man verwertet Bälle nicht, die man sonst reinmacht. Ich betone es immer wieder: Er ist unser Sturmführer, er ist derjenige, der dort alles initiiert. Sowohl mit als auch ohne Ball. Deswegen stärke ich ihm den Rücken. Es kann dennoch sein, dass Serhou eine schöpferische Pause bekommt“, so Kovac weiter. „Doch da habe ich noch etwas Zeit, um über das morgige Spiel nachzudenken.“

Guirassy hing nach einem sehr starken Saisonstart zuletzt des Öfteren in der Luft. In den vergangenen vier Pflichtspielen blieb der 29-Jährige ohne eigenen Treffer.

Das bislang letzte Tor in der Bundesliga erzielte er am dritten Spieltag Mitte September. In der jüngsten Länderspielpause reiste er vorzeitig von der guineischen Nationalmannschaft ab, weil er sich „körperlich geschwächt“ fühlte.

Silva? „Sehe ihn noch nicht über 90 Minuten“

Richtig erholen konnte sich Guirassy davon allerdings nicht. Ein Grund dafür war, dass er sich immer wieder mit Oberschenkelproblemen herumschlagen musste. Danach kam eine Erkältung hinzu. Falls der Stürmer in Frankfurt nun tatsächlich eine Pause bekommt, muss Kovac also über eine Alternative nachdenken. Einer, der dafür aber wohl noch nicht infrage kommt, ist Neuzugang Fabio Silva.