"Das war definitiv drüber!" Aufregung um Foul von El Mala an Bayern-Star

Moritz Pleßmann 29.10.2025 • 21:21 Uhr Kölns Said El Mala wird nach einem harten Einsteigen gegen Bayerns Dayot Upamecano früh in der Partie verwarnt. ARD-Kommentator Tom Bartels findet deutliche Worte.

Dieses Einsteigen war etwas zu hart. Nach nur gut zwei Minuten rauschte Kölns Said El Mala beim DFB-Pokalkracher gegen den FC Bayern (LIVETICKER) nahe der Seitenlinie voll in Dayot Upamecano hinein.

El Mala rutschte zudem weg und traf den Bayern-Verteidiger am Knöchel. „Das war definitiv drüber, das ist nicht sein Spiel“, befand ARD-Kommentator Tom Bartels.

Schiedsrichter Tobias Welz zeigt dem 19-Jährigen folgerichtig die Gelbe Karte. Bartels ergänzte: „Leicht übermotiviert, wie er da hingeht. Für mich ein völlig unnötiges Einsteigen.“