Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DFB-Pokal
DFB-Pokal
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
DFB-Pokal>

"Das war definitiv drüber!" Aufregung um Foul von El Mala an Bayern-Star

Aufregung um Foul von El Mala

Kölns Said El Mala wird nach einem harten Einsteigen gegen Bayerns Dayot Upamecano früh in der Partie verwarnt. ARD-Kommentator Tom Bartels findet deutliche Worte.
"Freigeist" Lennart Karl und "Spezialist" Said El Mala vereint die Liebe zum Ball - auch wenn sie unterschiedliche Profile haben. Die Super-Talente des FC Bayern und des 1. FC Köln treffen im DFB-Pokal aufeinander.
Moritz Pleßmann
Kölns Said El Mala wird nach einem harten Einsteigen gegen Bayerns Dayot Upamecano früh in der Partie verwarnt. ARD-Kommentator Tom Bartels findet deutliche Worte.

Dieses Einsteigen war etwas zu hart. Nach nur gut zwei Minuten rauschte Kölns Said El Mala beim DFB-Pokalkracher gegen den FC Bayern (LIVETICKER) nahe der Seitenlinie voll in Dayot Upamecano hinein.

El Mala rutschte zudem weg und traf den Bayern-Verteidiger am Knöchel. „Das war definitiv drüber, das ist nicht sein Spiel“, befand ARD-Kommentator Tom Bartels.

Schiedsrichter Tobias Welz zeigt dem 19-Jährigen folgerichtig die Gelbe Karte. Bartels ergänzte: „Leicht übermotiviert, wie er da hingeht. Für mich ein völlig unnötiges Einsteigen.“

Für Upamecano blieb der harte Einsatz von El Mala ohne Konsequenzen. Der Franzose konnte direkt danach weitermachen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite