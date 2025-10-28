DFB-Pokal: Fan-Tod überschattet Leipzig-Spiel

Tragische Nachricht am Rande des DFB-Pokals: Ein medizinischer Notfall beim Zutritt zum Stadion vor der Begegnung zwischen Energie Cottbus und RB Leipzig hat tödlich geendet.
Fan-Tod überschattet Leipzig-Spiel
Vor dem Pokalspiel zwischen RB Leipzig und Energie Cottbus kommt es zu einem tragischen Ereignis. Ein Fan der Sachsen verstirbt nach einem medizinischen Notfall.
Ein Anhänger von RB Leipzig starb nach einem medizinischen Notfall
Wie RB in einer offiziellen Mitteilung bekannt gab, verstarb ein Leipzig-Fan im Klinikum.
„In diesem Moment tritt der Fußball in den Hintergrund. Den Angehörigen möchten wir unser tiefes Beileid und die aufrichtige Anteilnahme ausdrücken“, schrieb der Bundesligist bei X.
Demnach sei es „ohne Fremdeinwirkung” zu dem Notfall gekommen. Weitere Details wurden nicht genannt. Leipzig reduzierte „aus Respekt vor den Angehörigen“ die Liveberichterstattung rund um das Spiel.
Vor dem Anpfiff der zweiten Halbzeit hielt das gesamte Stadion gemeinsam eine Schweigeminute ab. Die Fans beider Lager stellten in der Folge aufgrund des tragischen Vorfalls den Support ein.