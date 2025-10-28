DFB-Pokal heute: Cottbus - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 28.10.2025 • 17:45 Uhr FC Energie Cottbus empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 20:45 Uhr im LEAG Energie Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Dienstag, 28. Oktober 2025, empfängt der Drittligaprimus FC Energie Cottbus den Bundesligazweiten RB Leipzig in der 2. Runde des DFB-Pokals. Anpfiff im ausverkauften LEAG Energie Stadion ist um 20:45 Uhr.

Es ist das erste Pflichtspielduell beider Klubs überhaupt. Die Trainerbänke sind prominent besetzt: Claus-Dieter Wollitz dirigiert die Lausitzer, auf Seiten der Gäste steht Ole Werner, der bereits zweimal mit Werder Bremen im Pokal in Cottbus bestehen konnte.

Energie Cottbus reist mit breiter Brust in die Partie. Durch das jüngste 4:3-Heimspektakel gegen den TSV Havelse feierte der Traditionsklub den fünften Drittliga-Sieg in Serie und übernahm die Tabellenführung. Matchwinner war Doppelpacker Jannis Boziaris.

Im Pokal hatten die Lausitzer in Runde eins Bundesligist Hannover 96 mit 1:0 eliminiert und damit erstmals seit Januar 2011 wieder einen höherklassigen Gegner bezwungen. Für Cottbus ist es zudem das erste Zweitrunden-Ticket seit zwölf Jahren – die damalige Reise endete 2013 im Achtelfinale gegen Hoffenheim.

RB Leipzig: Rekordsieg in Augsburg und souveräne Pokalhistorie

RB Leipzig reist nach dem 6:0-Rekordsieg beim FC Augsburg mit reichlich Rückenwind an. Unter Ole Werner sind die Sachsen in der Liga seit sieben Spielen ungeschlagen und liegen mit 19 Punkten nur fünf Zähler hinter Spitzenreiter Bayern.

Im DFB-Pokal stehen die Leipziger zum neunten Mal in Folge in Runde zwei; in sechs der vergangenen sieben Spielzeiten wurde anschließend auch das Achtelfinale erreicht. In Duellen mit Drittligisten ist die Bilanz makellos: Siege in Osnabrück (Wertung) und Essen (4:1) unterstreichen die Favoritenrolle.

Statistiken, Personalien und besondere Geschichten zum Pokalabend

Während Cottbus in seinen letzten acht Pokalpartien gegen Bundesligisten stets ausschied, überstand Leipzig die vergangenen 15 Auftritte gegen unterklassige Teams. Innenverteidiger Willi Orban könnte heute sein 34. DFB-Pokalspiel für RB bestreiten und damit Yussuf Poulsen als alleinigen Klubrekordhalter ablösen; zuletzt war Orban beim 4:2 in Sandhausen an zwei Treffern direkt beteiligt.

Auffällig bleibt allerdings Leipzigs Anfälligkeit in der Anfangsphase: Seit Beginn der Vorsaison kassierten die Sachsen sechs Gegentore in den ersten fünf Minuten – mehr als jede andere Mannschaft im Wettbewerb.

