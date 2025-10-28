DFB-Pokal heute: Frankfurt - BVB LIVE im Free-TV, Liveticker & Stream

SPORT1 28.10.2025 • 15:35 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Einer der Kracher der 2. Runde im DFB-Pokal steigt zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund im Deutsche Bank Park (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Beim BVB hat Niko Kovac das Sagen hat – derselbe Kovac, der 2017 noch als Eintracht-Coach im Pokalfinale gegen Dortmund stand. Für beide Klubs bedeutet der Wettbewerb mehr als nur ein Bonus: Frankfurt könnte erstmals seit Beginn des Jahrtausends viermal nacheinander das Achtelfinale erreichen, Dortmund will nach dem Zweitrunden-Aus in Wolfsburg vor einem Jahr Wiedergutmachung leisten.

Die Statistik schreibt eine besondere Geschichte: Eintracht Frankfurt verlor im laufenden Jahrtausend alle drei DFB-Pokalduelle mit dem BVB – zuletzt das erwähnte Finale 2016/17 (1:2). Der letzte Frankfurter Pokalsieg über Dortmund datiert aus dem Achtelfinale 1978/79.

Trotzdem bringt die SGE eine imposante Serie mit: Seit der 2. Runde 2014/15 hat Frankfurt acht Heimspiele im Pokal am Stück gewonnen. Auf der Gegenseite steht Kovac’ makellose Bilanz in frühen Pokalrunden: In jeder seiner ersten sechs Pokalsaisons überstand er die ersten beiden Hürden – eine Marke, die seit 2000 kein anderer Coach ohne Ausrutscher erreicht hat.

Toppmöllers Offensivpower um Doppelpacker Burkardt

Vor dem Duell tankte Frankfurt Selbstvertrauen: Beim 2:0 gegen den FC St. Pauli beendete Jonathan Burkardt mit einem Doppelpack die vier Spiele andauernde Durststrecke seines Teams – Trainer Dino Toppmöller schwärmte vom „absoluten Traumtor“ des Neuzugangs.

Schon in Runde eins des Pokals glänzte die SGE offensiv: 5:0 beim FV Engers, begleitet von einem xG-Wert von 5,63 und einem Doppelpack von Ritsu Doan, der bislang jedes seiner acht Pflichtspiele gegen Dortmund verloren hat. Offensiv stehen nach sieben Bundesliga-Spieltagen 19 Treffer zu Buche, doch 18 Gegentore zeigen, dass die Balance noch nicht ideal ist.

Kovacs Bank als Pluspunkt und die Frage nach Effizienz

Borussia Dortmund reist mit frischem Rückenwind an. Beim jüngsten 1:0 gegen den 1. FC Köln sorgte Joker Maximilian Beier in der sechsten Minute der Nachspielzeit für Jubelstürme – ein weiterer Beleg für die viel gelobte „Finisher“-Qualität der Dortmunder Bank.

In Runde eins des Pokals reichte dem BVB ein spätes 1:0 bei Rot-Weiss Essen, erzielt von Serhou Guirassy; der xG-Wert von 0,86 war jedoch der niedrigste aller Bundesligisten in der ersten Pokalrunde. Guirassy traf in sechs Pflichtspielen gegen die Eintracht erst einmal, während Kovac als Trainer weiterhin nur eine Niederlage in acht Duellen mit seinem Ex-Klub stehen hat.

Wird Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird im Free-TV im ZDF zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird SGE gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live in der ZDF-Mediathek sowie bei Sky im Stream verfolgt werden.

