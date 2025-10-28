DFB-Pokal heute: Gladbach - Karlsruhe LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 28.10.2025 • 17:55 Uhr Borussia Mönchengladbach empfängt heute den Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 20:45 Uhr im Borussia-Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Dienstagabend (28.10.2025, Anstoß 20:45 Uhr) steigt im Borussia-Park die Zweitrundenpartie im DFB-Pokal zwischen Borussia Mönchengladbach und dem Karlsruher SC.

Die Fohlen werden erstmals in diesem Wettbewerb von Interimscoach Eugen Polanski betreut, während auf der Gegenseite Christian Eichner die Badener anleitet. Beide Traditionsklubs haben den Pokal bereits mehrfach gewonnen – Gladbach dreimal, Karlsruhe zweimal – und kreuzen nun zum vierten Mal im Wettbewerb die Klingen; das bislang einzig gemeinsame Finale entschied die Borussia 1960 mit 3:2 für sich.

DFB-Pokal: So verfolgen Sie Gladbach - Karlsruhe heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Borussia Mönchengladbach reist mit einer Portion Frust, aber auch neuem Mut in den Pokalabend. Beim 0:3 gegen den FC Bayern am Samstag hielt die Polanski-Elf trotz fast 80-minütiger Unterzahl lange dagegen. Vincent Kompany lobte anschließend die kämpferische Einstellung der Fohlen: „Wenn dieses Feuer brennt, hast du immer eine Chance.“

Sportchef Rouven Schröder betonte nach der Partie, man wolle den Weg mit Polanski fortsetzen; die Pokalaufgabe gegen den Zweitligisten soll nun als Signal dienen, ehe in der Liga die Schlüsselduelle bei St. Pauli und gegen Köln warten.

Karlsruher SC reist mit Selbstvertrauen und Schleusener-Serie an

Der Karlsruher SC kommt nach dem 4:1 in Fürth mit breiter Brust an den Niederrhein. Geburtstagskind Fabian Schleusener traf dort bereits in der dritten Minute und hat seit der Saison 2021/22 nun sieben Pokaltore gesammelt – nur Choupo-Moting und Musiala netzten im gleichen Zeitraum häufiger ein.

Trainer Christian Eichner, der als Spieler nie gegen Gladbach gewinnen konnte (0/6), peilt mit seiner Mannschaft das zweite Achtelfinale in Serie an – ein Kunststück, das dem KSC zuletzt Mitte der 1990er-Jahre gelang. Der aktuelle Tabellenplatz sechs in der 2. Liga nährt in Karlsruhe den Optimismus, zumal das jüngste Auswärtsresultat die zuvor durchwachsene Form vergessen ließ.

Statistische Eckdaten: Serien, Elfmeterschrecken und Pokalhistorie

Gladbach steht zum zwölften Mal in Folge in Runde zwei, schied jedoch seit 2018/19 bereits viermal an dieser Hürde aus – ligaweit Negativrekord unter den Erstligisten. Besonders heikel: Die vergangenen beiden Pokalduelle mit Zweitligisten gingen verloren, ein drittes Mal in Folge passierte das den Rheinländern noch nie. Der KSC wiederum bezwang seit 2020 nur zwei von 13 Bundesligisten im Pokal, verlor in diesem Zeitraum aber alle vier Elfmeterschießen – eine Schwäche, die die Fohlen teilen: Von 16 Shoot-outs endeten elf erfolglos.

Immerhin hat Gladbach die letzten drei Heimauftritte im Pokal gewonnen, während Karlsruhe im neuen Jahrtausend noch auf einen Pflichtspielsieg gegen die Borussia wartet (1 Remis, zwei Niederlagen seit 1999).

DFB-Pokal: Borussia Mönchengladbach gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Mönchengladbach gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1.

Möchten Sie auch andere DFB-Pokal-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

