DFB-Pokal heute: Heidenheim - HSV LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 28.10.2025 • 15:30 Uhr Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute den Hamburger SV. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Heute Abend (Dienstag, 28.10.2025, 18:30 Uhr) empfängt der 1. FC Heidenheim 1846 den Hamburger SV in der Voith-Arena zur 2. Runde des DFB-Pokals.

Auf der Heidenheimer Bank steht mit Frank Schmidt der dienstälteste Coach der Bundesliga, beim HSV betreut Merlin Polzin die Mannschaft. Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Klubs im DFB-Pokal; in der Bundesliga gewann der HSV am 4. Spieltag dieser Saison mit 2:1.

Für den FCH ist es das erste Heimspiel im Wettbewerb seit dem Achtelfinale 2018/19, als Bayer Leverkusen mit 2:1 bezwungen wurde. In den vergangenen drei Pokalspielzeiten war allerdings spätestens in Runde zwei Schluss – eine Serie, die Schmidt durchbrechen möchte.

Mut macht die jüngste Offensivleistung des Bundesliga-Aufsteigers: Beim 2:2 gegen Werder Bremen stellte Heidenheim mit 31 Abschlüssen einen neuen Vereins- und Ligarekord auf, wobei Arijon Ibrahimovic allein achtmal abzog. Auch in der Liga verteilten sich die bislang sechs Saisontore auf sechs verschiedene Schützen – ein Zeichen für die Variabilität im Angriffsspiel.

Hamburger SV: Standardstärke trifft auf anhaltende Abschlussprobleme

Der HSV überstand zum fünften Mal in Folge die erste Pokalrunde, brauchte beim 2:1 nach Verlängerung in Pirmasens jedoch erneut Nervenstärke. Beide Treffer fielen nach ruhenden Bällen; seit Beginn der Vorsaison war kein Team im Pokal bei Standards (7) und Ecken (5) erfolgreicher.

Gleichwohl stockt die Torproduktion im Liga-Alltag: Nach acht Spieltagen stehen lediglich sieben Treffer zu Buche, Stürmer Robert Glatzel blieb zuletzt sogar ganz ohne Kaderplatz. Ransford Königsdörffer, im Pokal-Auftakt noch Schütze des Führungstores, wartet in der Bundesliga auf seinen ersten Saisontreffer und haderte nach einem verschossenen Strafstoß gegen Wolfsburg offen mit sich selbst.

Historische Bilanz und Pokal-Trends im direkten Duell

Obwohl der HSV die letzten sechs Pflichtspielduelle gegen Heidenheim nicht verlor (vier Siege, zwei Remis), gelang den Norddeutschen in fünf Gastspielen an der Brenz noch nie ein Sieg (drei Remis, zwei Niederlagen) – eine Negativserie, die es sonst gegen keinen anderen Profiklub gibt.

Der FCH gewann allerdings erst zwei seiner 13 Pokalduelle gegen Bundesligisten, beide Male daheim mit 2:1. Der HSV wiederum blieb in seinen vergangenen 17 Pokalspielen ohne Weiße Weste und musste in diesem Zeitraum häufiger als jedes andere aktuelle Zweitrunden-Team in die Verlängerung (zehnmal).

Beide Mannschaften bringen somit klar definierte Stärken, aber auch langjährige Serien mit in die Voith-Arena – und eine davon wird heute zwangsläufig reißen.

