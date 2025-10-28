DFB-Pokal heute: Hertha - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 28.10.2025 • 15:30 Uhr Hertha BSC empfängt heute die SV Elversberg. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Olympiastadion Berlin. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Dienstag (28. Oktober 2025, Anstoß 18:30 Uhr) steigt im Berliner Olympiastadion das Zweitrunden-Duell im DFB-Pokal zwischen Hertha BSC und der SV 07 Elversberg.

Die Hauptstädter gehen erstmals unter ihrem neuen Coach Stefan Leitl in ein Pokal-Heimspiel, während bei den Saarländern Vincent Wagner an der Seitenlinie steht. Für Hertha ist es das sechste Zweitrundenmatch in Folge – alle fünf bisherigen dieser Serie wurden gewonnen. Elversberg hingegen wartet nach sechs Anläufen noch auf den ersten Sieg in Runde zwei und blieb in den letzten vier Versuchen sogar ohne Torerfolg.

Hertha - Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

In der Liga gelang Hertha am Wochenende ein spätes 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf, bei dem Bayern-Leihgabe Maurice Krattenmacher in der 96. Minute zum Matchwinner avancierte. Trotz des zweiten Heimsiegs in Folge bleibt die Alte Dame ergebnistechnisch unter den eigenen Erwartungen, zumal das Team in der ersten Pokalrunde in Münster 120 torlose Minuten überstehen musste, ehe es sich im Elfmeterschießen rettete.

Kapitän Fabian Reese blieb in seinen letzten zwei Pokalauftritten ohne Scorerpunkt, traf jedoch in jedem seiner jüngsten drei Pokalspiele im Olympiastadion – insgesamt viermal. Leitl selbst hat in 13 DFB-Pokal-Partien als Coach nur zweimal nach 90 Minuten gewonnen und wartet nach fünf Anläufen weiter auf den ersten Sieg gegen Elversberg.

Elversbergs Offensive um Ebnoutalib sucht neuen Schwung

Die Gäste reisen mit gemischten Gefühlen an: Nach sieben Zweitliga-Partien ohne Niederlage riss die Serie zuletzt beim 0:2 in Bielefeld, womit auch die Tabellenführung verlorenging. Bemerkenswert bleibt jedoch die bis dato beste Offensive der 2. Liga (22 Saisontore), angeführt von Shootingstar Younes Ebnoutalib. Der 22-Jährige, der im August beim 2:0-Ligasieg im Olympiastadion seine ersten zwei Profitore gegen Hertha erzielte, steht vor seinem Debüt im DFB-Pokal.

In der Liga kam der 1,91 Meter große Stürmer bereits auf neun Treffer, doch im Pokal wartet er noch auf seinen ersten Einsatz. Trotz starker Form drückt Elversberg die historische Bürde von null Siegen in Zweitrunden-Begegnungen – ligaweit die schwächste Quote aller noch verbliebenen Teams.

Duell-Historie und Statistik: Vorteil SVE, Heimserie spricht für Hertha

Das direkte Aufeinandertreffen birgt Brisanz: Elversberg gewann vier der fünf bisherigen Pflichtspiele gegen Hertha, die letzten beiden sogar ohne Gegentor (4:0, 2:0). Nur beim 1:5 im Dezember 2023 gingen die Saarländer leer aus.

Für die SVE sind die Berliner damit der Lieblingsgegner im Profifußball. Hertha wiederum hat seit 2013 nur in der Hälfte der letzten zehn Heimspiele im Pokal die nächste Runde erreicht und kassierte dabei im Schnitt 2,4 Gegentreffer.

Gleichklassige Duelle liegen der Alten Dame ebenfalls nicht immer: In den jüngsten elf Pokalduellen mit Zweitligisten gab es nur zwei Berliner Erfolge – zuletzt in Münster nach Elfmeterschießen. In der Summe trifft also Herthas traditionsreiche Zweitrunden-Serie auf Elversbergs makellose Bilanz gegen die Blau-Weißen, während beide Trainer jeweils ihre ganz eigenen Negativmarken brechen möchten.

Wird Hertha BSC gegen SV Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird BSC gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: Hertha BSC gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hertha BSC gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1.

Möchten Sie auch andere DFB-Pokal-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im TV auf SPORT1