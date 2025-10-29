DFB-Pokal heute: Illertissen - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 29.10.2025 • 15:00 Uhr FV Illertissen empfängt heute 1. FC Magdeburg. Der Anstoß ist um 18:00 Uhr im Vöhlin-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Mittwoch, 29. Oktober 2025, empfängt der FV Illertissen um 18:00 Uhr im ausverkauften Vöhlin-Stadion den Zweitligisten 1. FC Magdeburg zur zweiten Runde des DFB-Pokals. Erstmals überhaupt treffen beide Klubs in einem Pflichtspiel aufeinander. An der Seitenlinie stehen Holger Bachthaler für den Tabellenfünften der Regionalliga Bayern und FCM-Interimscoach Petrik Sander, der sein erstes Pokalspiel seit August 2017 bestreitet. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Patrick Schwengers.

Die Gastgeber reisen mit reichlich Rückenwind in ihr „Spiel des Jahres“. Illertissen ist seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen, warf in Runde eins Zweitligist 1. FC Nürnberg nach Elfmeterschießen (6:5) aus dem Wettbewerb und kommt dabei auf die beste Chancenverwertung aller verbliebenen Pokalteilnehmer (50 Prozent).

Nur fünf Viertligisten standen seit 2020/21 überhaupt in Runde zwei, lediglich zwei von ihnen überstanden diese – ein Ziel, das Illertissen nun ebenfalls anpeilt. Mittelfeldmotor Daniel Hausmann war mit zwei Assists der Matchwinner gegen Nürnberg und gehört auch diesmal zu den Hoffnungsträgern.

Magdeburg nach Trendwende gewarnt vor dem Viertligisten

Der 1. FC Magdeburg hat seine Torflaute in der 2. Bundesliga durch den 2:0-Erfolg gegen Preußen Münster beendet, bleibt jedoch Tabellenletzter. Maximilian Breunig traf per Elfmeter, Rayan Ghrieb legte spät nach – der Franzose hatte bereits in Runde eins des Pokals mit einem Doppelpack beim 3:1 in Saarbrücken geglänzt.

Trotz der Wende mahnte Geschäftsführer Sport Otmar Schork: „Illertissen hat bereits Pokal-Geschichte geschrieben, wir werden den Gegner auf keinen Fall unterschätzen.“ Für Sander ist es ein besonderes Duell: Bei bisher sechs Pokalteilnahmen überstand er nur einmal die zweite Runde.

Historische Pokal-Daten, Offensivduelle und offene Serien

Magdeburg trifft erst zum zweiten Mal überhaupt im Pokal auf einen Viertligisten – in der Vorsaison endete das Abenteuer bei den Offenbacher Kickers. Seit August 2017 blieben die Elbestädter in keinem der letzten elf Pokalspiele ohne Gegentor, eine Serie, die nur der Hamburger SV (17) noch länger mit sich trägt.

Illertissen wiederum gelang in Runde eins das Weiterkommen, obwohl der Club 31 Schüsse mehr abgab – die negativste Abschlussdifferenz aller aktuellen Zweitrunden-Teams. Offensiv ragt beim FCM neben Ghrieb vor allem Baris Atik heraus, während Illertissen auf Kapitän Max Zeller und die Pokal-Tugenden aus der Nürnberg-Partie baut. Alles ist angerichtet für ein Duell, das in die Vereinsannalen eingehen könnte.

Wird FV Illertissen gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird FVI gegen FCM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: FV Illertissen gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FV Illertissen gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1.

Möchten Sie auch andere DFB-Pokal-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

