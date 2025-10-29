DFB-Pokal heute: Mainz - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 29.10.2025 • 15:00 Uhr Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 18:00 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der 1. FSV Mainz 05 am heutigen Mittwoch (29.10.2025, 18:00 Uhr) in der MEWA Arena den VfB Stuttgart empfängt, kommt es erst zum dritten Pokal-Aufeinandertreffen beider Traditionsklubs. 1983/84 siegte der damalige Bundesligist VfB in Mainz mit 1:0, 2017/18 revanchierten sich die Rheinhessen im Achtelfinale mit einem 3:1 – zugleich ihr bislang letzter Vorstoß in die Runde der letzten Acht. Schiedsrichter der Partie ist Deniz Aytekin.

Mainz - Stuttgart LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Bo Henriksen versucht, die jüngste Pokal-Hypothek seiner Mannschaft abzuschütteln: In den vergangenen beiden Spielzeiten mussten die Mainzer jeweils in der 2. Runde die Segel streichen. In der vergangenen Saison gab es ein 0:4 gegen den FC Bayern, im Jahr davor ein 0:3 gegen Hertha BSC.

Torhüter Robin Zentner, der schon beim bislang letzten Pokalsieg gegen den VfB zwischen den Pfosten stand, glänzte in Runde eins dieser Saison mit sieben Paraden beim 1:0 in Dresden. Offensiv ruhen Hoffnungen erneut auf Nadiem Amiri, einziger Doppel-Torschütze des FSV im Pokal seit Sommer 2024.

VfB Stuttgart reist mit Pokal-Rückenwind an – Hoeneß setzt auf Rotation

Sebastian Hoeneß steuert den amtierenden DFB-Pokalsieger mit bislang sieben siegreichen Pokalrunden in Serie in die MEWA Arena. Der Coach hatte beim Liga-Vergleich am Wochenende eine XXL-Rotation vorgenommen und dabei unter anderem Deniz Undav erstmals seit seinem Innenbandanriss wieder in die Startelf beordert.

Der Angreifer bedankte sich umgehend mit dem späten 2:1-Siegtreffer und kündigte an, dass Mainz „zu Hause sicher anders auftreten“ werde.

Spannende Statistiken: Heimfluch der Mainzer trifft auf Stuttgarter Bundesligastärke

Der FSV wartet seit 18 Liga-Spielen auf eine Weiße Weste und verlor die letzten beiden Pokal-Heimauftritte jeweils 0:4. Die Schwaben hingegen besiegten vier ihrer vergangenen fünf Bundesliga-Gegner im Pokal und mussten sich in diesem Zeitraum nur Bayer Leverkusen knapp geschlagen geben.

Ermedin Demirovic kommt nach seinem Doppelpack in Braunschweig bereits auf sechs Pokal-Scorerpunkte seit 2024, während Zentner mit 1,6 verhinderten Gegentoren in Runde eins ligaweit herausragte.

Wird 1. FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird M05 gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: 1. FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1.

Möchten Sie auch andere DFB-Pokal-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im TV auf SPORT1