DFB-Pokal heute: St. Pauli - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 28.10.2025 • 17:55 Uhr Der FC St. Pauli empfängt heute die TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 20:45 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Dienstag, 28. Oktober 2025, empfängt der FC St. Pauli um 20:45 Uhr die TSG Hoffenheim zur 2. Runde des DFB-Pokals im heimischen Millerntor-Stadion.

Es ist das erste Pokalduell überhaupt zwischen beiden Klubs. In der Bundesliga standen sie sich bislang siebenmal gegenüber; das jüngste Aufeinandertreffen am 7. Spieltag endete mit einem 0:3 aus Sicht der Kiezkicker – es war ihre höchste Niederlage gegen die Kraichgauer. An der Seitenlinie treffen sich mit Alexander Blessin und Christian Ilzer zwei Trainer, die erst seit der vergangenen Saison für ihre Teams verantwortlich sind.

Erstmals seit 1996 bestreitet der FC St. Pauli als Bundesligist wieder ein Heimspiel im DFB-Pokal – damals siegte man im Achtelfinale 1:0 gegen Unterhaching.

Die Hamburger zogen in den vergangenen fünf Spielzeiten stets in Runde eins weiter, scheiterten jedoch als Bundesligist bislang in jedem der fünf Pokalduelle mit Liga-Konkurrenten, zuletzt 2024/25 mit 2:4 bei RB Leipzig. In der diesjährigen Auftaktrunde setzten die Kiezkicker zwar 41 Torschüsse gegen Eintracht Norderstedt ab, mussten aber nach 0:0 n. V. ins Elfmeterschießen, in dem Danel Sinani mit insgesamt 16 Strafraumaktionen herausstach.

Sportlich lief es zuletzt holprig: Das 0:2 bei Eintracht Frankfurt war bereits die fünfte Pflichtspielniederlage in Serie. Abseits des Rasens rief der Verein nach den Vorfällen rund um die Fan-Auseinandersetzungen in Hannover und Frankfurt zur Deeskalation auf.

Hoffenheim mit neuem Selbstvertrauen – Ilzer setzt auf Moerstedt und Kramaric

Die TSG Hoffenheim reist nach dem 3:1-Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim mit frischem Schwung nach Hamburg – ein Erfolg, der den zuvor hartnäckigen Heimfluch beendete. In der Bundesliga hatte Ilzers Team bereits im Millerntor mit 3:0 triumphiert; nun steht die TSG zum zehnten Mal in Folge in der 2. Pokalrunde.

Stürmer Max Moerstedt brachte sich in der 1. Runde mit zwei Jokertoren ins Gespräch und war damit hinter Luka Tankulic der zweitjüngste Doppel-Torschütze im Pokal dieses Jahrtausends.

Routinier Andrej Kramaric traf zuletzt in der Liga und soll auch an der Elbe den Unterschied ausmachen. Trotz der Serie von zehn Pokal-K.o.s gegen Bundesligisten in den letzten elf Vergleichen wollen die Kraichgauer ihren jüngsten Aufwärtstrend unterstreichen.

Pokal-Geschichte und Zahlen: Verlängerung als ständiger Begleiter

Seit Beginn der Saison 2019/20 musste St. Pauli bereits siebenmal im DFB-Pokal in die Verlängerung – nur der HSV und der 1. FC Köln weisen in diesem Zeitraum noch mehr Zusatzschichten auf.

Hoffenheim folgt mit sechs Verlängerungen und kennt ebenfalls die Nervenproben des Wettbewerbs. Beide Klubs haben in den vergangenen Jahren wechselvolle Pokalhistorien erlebt: Während St. Pauli in zwei der letzten vier Anläufe das Achtelfinale erreichte, zog Hoffenheim in drei der jüngsten vier Saisons in diese Runde ein, verpasste sie aber 2023/24 beim 0:1 in Dortmund.

In der 1. Runde dieser Spielzeit ragten zudem zwei Joker heraus: St. Paulis Sinani führte alle Profis mit zwölf direkten Torschussbeteiligungen an, Hoffenheims Moerstedt erzielte als einer der jüngsten Einwechselspieler überhaupt einen Doppelpack.

Beide könnten auch heute Abend eine Schlüsselrolle spielen, wenn erstmals seit fast drei Jahrzehnten wieder ein Bundesligist in einem Pokalspiel am Millerntor gastiert.

Wird FC St. Pauli gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird STP gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: FC St. Pauli gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC St. Pauli gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1.

Möchten Sie auch andere DFB-Pokal-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

