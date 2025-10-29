DFB-Pokal heute: Union - Bielefeld LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 29.10.2025 • 17:45 Uhr Der 1. FC Union Berlin empfängt heute den DSC Arminia Bielefeld. Der Anstoß ist um 20:45 Uhr im Stadion Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der Mittwochabend (29. Oktober 2025) steht ganz im Zeichen des DFB-Pokals: Um 20:45 Uhr empfängt der 1. FC Union Berlin den DSC Arminia Bielefeld im stimmungsvollen Stadion An der Alten Försterei. Für die Leitung der 2.-Runden-Partie ist Schiedsrichter Harm Osmers verantwortlich. Die Eisernen gehen mit einer eindrucksvollen Heimbilanz in dieses Duell – in bislang elf Profispielen gegen die Ostwestfalen vor eigenem Publikum blieb Union ungeschlagen (sieben Siege, vier Remis). Allerdings konnten die Bielefelder die letzten beiden direkten Vergleiche für sich entscheiden, beide allerdings in der SchücoArena.

Trainer Steffen Baumgart will mit den Köpenickern erstmals seit der Saison 2022/23 wieder das Achtelfinale erreichen. Hoffnung macht das souveräne 5:0 bei FC Gütersloh in Runde eins: Dabei übertraf Union seinen Expected-Goals-Wert um satte +2,8 Treffer – ligaweit nur Kaiserslautern lag noch höher. Im Mittelpunkt stand Neuzugang Andrej Ilic, der beim Pokaldebüt ein Tor und einen Assist beisteuerte und damit in eine exklusive Club-Statistik neben Robert Andrich und Sören Brandy aufrückte. Vor heimischer Kulisse könnte Union seine makellose Pokalhistorie gegen Bielefeld ausbauen und dabei ein weiteres Kapitel seiner Erfolgsgeschichte an der Alten Försterei schreiben.

Bielefelder Hoffnungsträger: Kniat baut auf Pokal-Gen und jüngsten Elversberg-Coup

Arminia-Coach Michél Kniat reist mit frischem Rückenwind an, nachdem sein Team in der 2. Bundesliga den Tabellenführer SV Elversberg mit 2:0 bezwang. Joel Grodowski und ein Eigentor von Florian Le Joncour beendeten die Negativserie von vier Niederlagen, sodass die Ostwestfalen mit gestärktem Selbstvertrauen nach Berlin fahren. Im Pokal haben die Bielefelder ohnehin ihren Ruf als Favoritenschreck untermauert: Sechs der letzten sieben Duelle gegen Bundesligisten wurden gewonnen, darunter das 1:0 in Runde eins gegen Werder Bremen. Zudem steht der DSC zum fünften Mal in Folge mindestens in Runde zwei – eine Serie, die zuletzt zwischen 1991 und 2002 gelang.

Schlüsselduelle und Statistiken: Standards der Arminia gegen Unions Offensiv-Effizienz

Das letztjährige Pokaltreffen ging in Bielefeld mit 2:0 an die Arminia – nun wollen die Eisernen ihre Heimstärke ausspielen. Entscheidend könnte die Standardbilanz werden: Elf der bisherigen Bielefelder Saisontore resultierten aus ruhenden Bällen, Ligaspitze in der 2. Bundesliga. Union muss also bei Ecken und Freistößen besonders wachsam sein, während die Gäste die eigene Defensivorganisation verbessern wollen, um den Kreativdrang der Berliner zu bremsen. Auf der anderen Seite jagt Arminia eine historische Marke: Seit dem 0:6 in Stuttgart 2022 traf der Club in neun Pokalspielen in Folge – ein weiterer Treffer heute würde den Vereinsrekord einstellen.

