DFB-Pokal: Kuriose Auswechslung für SGE-Star

SPORT1 28.10.2025 • 21:53 Uhr Jean-Mattéo Bahoya erlebt für Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund einen kurzen Arbeitstag. Doch weder eine schlechte Leistung noch eine Verletzung sind der Grund dafür.

Das war ein kurzer Auftritt für Jean-Mattéo Bahoya! Eintracht Frankfurts Linksaußen wurde im DFB-Pokalkracher gegen Borussia Dortmund (3:5 n.E.) kurz vor Ende der regulären Spielzeit eingewechselt - und noch vor dem Elfmeterschießen wieder vom Platz genommen.

Beim Stand von 1:1 wurde der Franzose in der 120. Minute durch Michy Batshuayi ersetzt. Doch Bahoya wurde wohl nicht aufgrund seiner Leistung ausgewechselt.

„Das wird aller Voraussicht nach nichts mit der Leistung von Bahoya zutun haben, sondern ein Wechsel mit Blick aufs Elfmeterschießen sein“, vermutete ZDF-Kommentator Gari Paubandt.

Er sollte Recht behalten. Nach 120 gespielten Minuten stand es weiterhin 1:1, die Entscheidung vom Punkt musste her.