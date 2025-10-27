DFB-Pokal: Peretz-Überraschung beim HSV

Ferdinand von Stolzmann , Maximilian Huber 27.10.2025 • 14:15 Uhr Beim Pokal-Gastspiel des HSV in Heidenheim wird Daniel Peretz das Tor der Hamburger hüten. Das bestätigt Trainer Merlin Polzin am Montag.

Wenn der Hamburger SV am Dienstagabend in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Heidenheim gastiert, wird Daniel Peretz im Tor der Norddeutschen stehen.

Das gab HSV-Cheftrainer Merlin Polzin am Montag in einer Medienrunde auf SPORT1-Nachfrage bekannt: „Das hat er sich aufgrund seiner Trainingsleistungen und Leader-Qualitäten verdient.“

Peretz vor Pflichtspiel-Debüt

Der Israeli war im Sommer auf Leihbasis vom FC Bayern München zum Aufsteiger aus Hamburg gewechselt und verlor das Duell um den Posten als Nummer eins gegen Aufstiegsheld Daniel Heuer Fernandes.

Peretz wartet seitdem auf seine ersten Pflichtspielminuten im HSV-Dress, die er am Dienstagabend (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) bekommen wird.

Bayern-Leihgabe schließt Leih-Abbruch nicht aus

Mitte Oktober hatte der Torhüter offen zugegeben, dass er einen vorzeitigen Abbruch seiner Leihe aufgrund der wenigen Spielzeit nicht ausschließen wolle.

„Es ist offensichtlich, dass ich enttäuscht bin, dass ich in Hamburg nicht spiele. Ich hatte nicht angenommen, dass ich nicht zum Einsatz komme. Es war eigentlich klar, dass ich spielen werde“, wurde er im israelischen TV-Sender Sport 5 zitiert.