DFB-Pokal: Unfassbar! Blitz-Platzverweis kurz vor Schluss

SPORT1 29.10.2025 • 20:21 Uhr Eingewechselt, verwarnt, vom Platz verwiesen - in nur rund drei Minuten: Ein Fürth-Profi legt einen unrühmlichen Auftritt hin.

Omar Sillah ist beim Pokal-Aus von Greuther Fürth gegen den 1. FC Kaiserslautern auf äußerst kuriose Weise mit Gelb-Rot vom Platz geflogen.

Der 22-Jährige wurde in der 90. Spielminute eingewechselt, wurde Sekunden nach Betreten des Rasens zum ersten Mal verwarnt und sah nur drei Minuten später dann den zweiten gelben Karton.

Ungewöhnliche Verwarnung hat sofort Folgen

Schiedsrichter Marc Philip Eckermann hielt Sillah die erste Karte unter die Nase, als dieser irritiert auf den Platz trabte. Grund: Er hatte das Spielfeld zu früh betreten.

Nur Minuten später erlaubte sich Sillah dann noch ein gelbwürdiges Foulspiel und musste folgerichtig wieder runter. Letztlich war er nur rund drei Minuten lang Teil des Spiels.