Fußball-Bundesligist Union Berlin kann im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals gegen Zweitligist Arminia Bielefeld wohl auf Mittelstürmer Andrej Ilic setzen. Wie Trainer Steffen Baumgart mitteilte, habe der 25-Jährige das Training am Dienstag komplett mit der Mannschaft absolviert.
DFB-Pokal: Unions Ilic wohl fit für Bielefeld
Der serbische Mittelstürmer ist nach seiner krankheitsbedingten Auswechslung im Ligaspiel bei Werder Bremen wieder bei Kräften.
Musste in Bremen früh raus: Andrej Ilic (l.)
© IMAGO/Eibner-Pressefoto/SID/Marcel von Fehrn
"Das sah gut aus. Daher gehen wir davon aus, dass er morgen spielen kann", sagte Baumgart vor der Partie am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky). Ilic war im Ligaspiel am vergangenen Freitag bei Werder Bremen (0:1) nach 29 Minuten krankheitsbedingt ausgewechselt worden.