DFB-Pokal: Unions Ilic wohl fit für Bielefeld

Der serbische Mittelstürmer ist nach seiner krankheitsbedingten Auswechslung im Ligaspiel bei Werder Bremen wieder bei Kräften.

Der serbische Mittelstürmer ist nach seiner krankheitsbedingten Auswechslung im Ligaspiel bei Werder Bremen wieder bei Kräften.

Fußball-Bundesligist Union Berlin kann im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals gegen Zweitligist Arminia Bielefeld wohl auf Mittelstürmer Andrej Ilic setzen. Wie Trainer Steffen Baumgart mitteilte, habe der 25-Jährige das Training am Dienstag komplett mit der Mannschaft absolviert.

"Das sah gut aus. Daher gehen wir davon aus, dass er morgen spielen kann", sagte Baumgart vor der Partie am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky). Ilic war im Ligaspiel am vergangenen Freitag bei Werder Bremen (0:1) nach 29 Minuten krankheitsbedingt ausgewechselt worden.