"Ein bisschen amateurhaft": Fehlender VAR sorgt für Kritik

SID 30.10.2025 • 15:42 Uhr Die zweite Pokal-Runde hat die Debatte über den VAR befeuert. Max Eberl und Lothar Matthäus fordern eine Änderung, Urs Meier übt Kritik.

Nach den jüngsten Fehlentscheidungen im DFB-Pokal mehren sich die Forderungen nach einem Einsatz des Video-Assistenten (VAR) in den ersten Runden des Wettbewerbs. Das Fehlen der Technik bezeichnete Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bei RTL/ntv als "ein bisschen amateurhaft". In der Bundesliga lege man "Wert darauf – und dann hast du K.-o.-Spiele, in denen du nichts mehr reparieren kannst. Deswegen bin ich auch ein Befürworter: Wenn wir das schon durchziehen, dann konsequent und komplett – oder gar nicht." Es gehe im Pokal zudem "um sehr viel Geld".

Beim 4:1-Sieg des FC Bayern beim 1. FC Köln war etwa eine Abseitsstellung von Luis Díaz beim Ausgleich der Münchner übersehen worden, auch beim Dortmunder Sieg in Frankfurt und auf anderen Plätzen sorgten Entscheidungen für Diskussionen. "In der Bundesliga mit ihren 34 Spieltagen ist es meistens so, dass sich Entscheidungen mal pro und mal kontra für dich ergeben", sagte Matthäus. "Die Kölner haben in diesem Jahr keine Chance mehr, dass da noch etwas auf der Pro-Seite ist." Für eine frühere Nutzung des VAR, der im Pokal aus finanziellen und organisatorischen Gründen ab dem Achtelfinale zum Einsatz kommt, sprach sich auch Bayerns Sportvorstand Max Eberl aus.