Besonderes Spiel für Kovac

SID 27.10.2025 • 11:58 Uhr BVB-Coach Niko Kovac freut sich auf die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte.

Trainer Niko Kovac hat vor dem Duell mit seinem ehemaligen Klub Eintracht Frankfurt die Arbeit des Vereins in höchsten Tönen gelobt.

„Alles, was da entstanden ist, ist ein Produkt von guter gemeinsamer Arbeit und guter Planung. Die handelnden Personen dort machen Jahr für Jahr einen fantastischen Job“, sagte der Trainer von Borussia Dortmund vor dem Topspiel in der zweiten Runde des DFB-Pokals am Dienstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) bei der Eintracht.

Er fahre „mit einem tollen Gefühl nach Frankfurt. Das war meine erste Trainerstation in der Bundesliga“, sagte Kovac.

BVB-Trainer Kovac mit positiven Erinnerungen an Frankfurt

Der BVB-Coach war einst maßgeblicher Teil des Umschwungs im Verein, er trainierte die Frankfurter von 2016 bis 2018 und führte sie aus der Bundesliga-Relegation zum DFB-Pokalsieg, ehe er zum FC Bayern wechselte.

Inzwischen nimmt die SGE regelmäßig am Europapokal teil, qualifizierte sich vergangene Saison erstmals über die Bundesliga für die Champions League. Seine Zeit in Frankfurt habe ihn „dorthin gebracht, wo ich jetzt bin. Es war keine einfache, aber sehr schöne Zeit. Wir haben gemeinsam einiges erarbeitet“, sagte Kovac.