Elfmeterschießen trainieren? Toppmöller: "Macht wenig Sinn"

SID 28.10.2025 • 05:37 Uhr Auf den größtmöglichen Showdown im Pokal bereitet der Coach seine Mannschaft nicht extra vor. Die Begründung ist simpel.

Proben für den Extremfall? Dino Toppmöller verzichtet für das Topspiel im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund ganz bewusst auf Übungen für ein mögliches Elfmeterschießen. "Weil das meiner Meinung nach wenig Sinn macht", sagte der Trainer von Eintracht Frankfurt vor dem Spiel am Dienstag (18.30 Uhr/ZDF und Sky).

Sollte es gegen den BVB nach 90 Minuten plus Verlängerung keinen Sieger geben, folgt die Entscheidung vom Punkt. Das adäquat zu üben ist nach Toppmöllers Auffassung kaum möglich. "Die Situation nach 120 Minuten im Spiel, vor der Kurve mit 25.000 Leuten - diesen Druck kannst du gar nicht simulieren", begründete Toppmöller seine Entscheidung.

Seine Spieler schießen nach dem Training "sowieso immer mal wieder für sich Elfmeter", auf spezielle Übungen im Kollektiv verzichtet der Coach: "Am Ende bist du entweder dafür gemacht oder vielleicht auch nicht."