FC Bayern: Neuer? "Torwarttrainer würde ich ihn nicht nennen"

Maximilian Lotz 28.10.2025 • 11:24 Uhr Bayern-Keeper Manuel Neuer bekommt im DFB-Pokal eine Verschnaufpause. An seiner generellen Rolle ändert das nichts.

Trainer Vincent Kompany hat Torhüter Manuel Neuer die Entscheidung überlassen, ob er zum DFB-Pokalspiel des FC Bayern beim 1. FC Köln (Mittwoch, 20.45 Uhr im LIVETICKER) mitreist.

„Die Entscheidung ist frei und liegt bei Manu. In seinem Kopf muss er sich vorbereiten auf Leverkusen, das ist seine Rolle“, sagte Kompany auf der PK vor der Partie. „Wer mitfliegen oder mitfahren will, kann das immer bei uns. Man darf nicht vergessen, wir spielen kurz danach. Die Vorbereitung auf Leverkusen ist das Wichtigste für ihn.“

Neuer? „Er ist immer noch ein sehr aktiver Torwart“

Bereits Ende vergangener Woche hatte Kompany angekündigt, dass Neuer sowohl in der Bundesliga gegen Gladbach (3:0) als auch im Pokal gegen Köln eine Pause bekomme. Stattdessen wird am Mittwoch Jonas Urbig gegen seinen Ex-Klub das Tor hüten. Ob Neuer dann wie in Gladbach auf der Bank sitzt, ist noch offen.

„Er ist immer noch ein sehr aktiver Torwart von Bayern München. Torwarttrainer würde ich ihn nicht nennen“, sagte Kompany schmunzelnd über Neuer, dessen Rolle damit unverändert bleibt.

Vertreter Urbig, der gegen Gladbach seinen Kasten sauber gehalten hatte, bescheinigte Sportdirektor Christoph Freund eine „sehr gute Entwicklung“. Der 22-Jährige habe nach Neuers Verletzung in der Vorsaison sehr schnell sehr viele Spiele gemacht und dabei gezeigt, „dass er trotz seiner jungen Jahre schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist“, ergänzte Freund.

Freund: Urbig hat „eine perfekte Plattform hier“

„Er trainiert richtig gut. Er ist sehr ehrgeizig und will sich jeden Tag verbessern. Er hat natürlich auch eine perfekte Plattform hier mit dem Torwarttrainerteam und mit Manu und Ulle (Sven Ulreich, Anm. d. Red.) zwei sehr erfahrene Torhüter, von denen er sehr viel lernen kann und die sich sehr viel austauschen“, führte der Bayern-Boss weiter aus.

In den langfristigen Planungen zwischen den Pfosten spielt auch noch der aktuell an den VfB Stuttgart verliehene Alexander Nübel eine Rolle, wie Freund am Dienstag anmerkte: „Er ist ein sehr guter Torhüter, er gehört uns, ist ausgeliehen. Von daher haben wir da mehrere Optionen und das ist gut für uns.“

In erster Linie geht es dabei um die Zukunft von Stammkeeper Neuer. Die Fragen nach einer erneuten Vertragsverlängerung kamen zuletzt verstärkt auf. Der 39-Jährige präsentiert sich aktuell in einer Topverfassung.

Neuer scherzt über Zukunft

Die Winterpause gilt nach SPORT1-Informationen als möglicher Zeitpunkt, die weitere gemeinsame Zukunft zu besiegeln – sofern Neuer selbst das möchte.

Neuer scherzte nach dem 4:0-Sieg gegen Club Brügge in der Champions League, als er auf seine Zukunft angesprochen wurde: „Ich muss mal auf meine Knochen achten.“

Auf sportlicher Ebene erwartet die Bayern ein straffes Programm. Am Samstag steht zunächst in der Bundesliga das Duell mit Vizemeister Bayer Leverkusen (Samstag, 18.30 Uhr im LIVETICKER) an.